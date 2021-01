En China detectaron coronavirus en helados

A las pocas certezas que existen en el mundo sobre el ­origen del coronavirus se suman hechos que, lejos de echar luz sobre el virus, ­desorientan a los investigadores. Recientemente, autoridades sanitarias de China detectaron la presencia de ­coronavirus en helado producido al este del país. El gobierno, luego de conocerse la noticia, exigió retirar el producto del mercado.



Si bien no hay indicio de que los consumidores se hayan contagiado, tras el descubrimiento fueron puestos en aislamiento los 1.662 empleados de la compañía Daqiaodao Food Co. Ltd. Además, fueron sometidos a hisopados y, hasta el momento, han confirmado que 700 dieron negativo. Los otros resultados, en tanto, al cierre de esta edición no se habían anunciado.



En un comunicado emitido por el gobierno se dejó constancia de que en la planta de la compañía ubicada en Tianjin, a pocos kilómetros de Beijing, había más de 29.000 paquetes del lote que no se habían vendido. Asimismo, añadió el informe, fueron rastreados unos 390 paquetes comercializados en Tianjin y se dio aviso a las autoridades de otras partes sobre los envíos a sus zonas.



Según describieron, entre los ingredientes comprometidos había leche en polvo de Nueva Zelanda y suero en polvo de Ucrania, es decir, alimentos importados.