En Reino Unido el 91% de los casos pertenecen a la variante india

El 91% de los casos de coronavirus en el Reino Unido pertenecen a la cepa originada por primera vez en la India y denominada como variante Delta, según informó este jueves el ministro de Salud, Matt Hancock. La cifra es superior a alrededor del 75% de todos los casos hace dos semanas, lo que muestra la alta transmisibilidad de la variante.



El Reino Unido registró este miércoles el mayor número de infecciones diarias desde febrero, con un aumento de los contagios del 50% en una semana, lo que pone en duda el plan del primer ministro Boris Johnson para poner fin al confinamiento el 21 de junio.



El próximo lunes, el premier anunciará una decisión final sobre el llamado “día de la libertad”, insinuando que podría retrasarse.



Ante un comité parlamentario, Hancock confirmó la cifra, pero dijo que debe hacerse una investigación completa independiente sobre los orígenes del virus para llegar al fondo de todo.



El ministro también se justificó ante los legisladores sobre los reclamos de cómo se encaró la estrategia para combatir al comienzo de pandemia con el retraso en la implementación del confinamiento que costó miles de vidas.



En ese sentido, dijo que confinar antes del 23 de marzo de 2020 habría ido en contra del consejo científico en ese momento.



Sin embargo, lamentó no haber rechazado la propuesta inicial de los expertos que decía que era poco probable que el virus se propagara de forma asintomática, algo que luego se descubrió que no era cierto.



Hancock sostuvo que era consciente de que hasta 820.000 personas podrían morir, lo que se describió como el “peor escenario”, pero ratificó que ordenar una cuarentena anticipada habría ido en contra de los consejos científicos.



Según el funcionario, esto no era obvio al comienzo de la pandemia, y no sabía si la gente aceptaría los encierros, o “cuánto tiempo lo aguantarían”, aunque sostuvo que está claro ahora.



El ministro también se defendió de una serie de graves acusaciones hechas al mismo comité hace dos semanas por Dominic Cummings, el exasesor principal de Boris Johnson, y dijo que el gobierno ha “funcionado mucho mejor en los últimos seis meses” desde que el ahora exfuncionario se fue.



Los casos diarios en Reino Unido aumentaron ayer a 7.393, frente a los 3.000 en promedio de la semana pasada. Mientras que se registraron otros siete fallecimientos, lo que eleva el número total a 127.867.