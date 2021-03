Fueron detenidas 245 personas en las protestas contra el presidente

Las fuerzas de seguridad de Bielorrusia detuvieron a 245 personas durante las protestas que se llevaron a cabo el sábado contra el presidente Alexander Lukashenko, según el último balance actualizado de la organización de derechos humanos Viasna.



De acuerdo a estas fuentes, la Policía ha ­detenido a personas al azar, por ejemplo en paradas de autobús, y también a periodistas, según denunció una organización ­profesional.



Un periodista de la emisora alemana Deutsche Welle, Nicholas Connolly, estuvo detenido durante unas cinco horas, según informó la propia radio.



Según los medios bielorrusos, las ­protestas se tradujeron en concentraciones descentralizadas y no en una única ­manifestación.



Por su parte, el Ministerio del Interior afirmó que no hubo manifestaciones multitudinarias y que hubo detenciones puntuales por faltas administrativas, en particular relacionadas con la instalación de piquetes.



Mientras, la líder opositora Svetlana ­Tijanovskaya defendió desde el exilio una negociación con Lukashenko –en el poder desde 1994– con mediación extranjera para lograr “una salida pacífica de la crisis”, según explicó a través de la red Telegram.



Tijanovskaya aseguró que más de 750.000 personas votaron a favor de estas negociaciones a través de una convocatoria en internet, concretamente en la plataforma Golos, reportó la agencia DPA.



La oposición mantuvo durante meses las movilizaciones tras denunciar un supuesto fraude en las elecciones del 9 de agosto de 2020, pero la violenta represión fue sofocando las protestas.



El jueves pasado, cientos de personas marcharon por primera vez en semanas para celebrar el Día de la Libertad, y más de 200 manifestantes fueron detenidos.