Global Times critica duramente al gobierno norteamericano

El periodista Hu Xijin aseguró que Pekín no tiene ni la menor intención de cumplir con las exigencias de Estados Unidos en deterioro de las relaciones con Moscú.

Desde Washington, algunos funcionarios hicieron correr información que Rusia había pedido ayuda a China en su operativo militar en Ucrania, pero tal información fue desmentida.

En este sentido, desde China respondieron que Estados Unidos no tiene derecho a exigirle a China si apoyar con armas a Rusia o no: "Quiero decir que Washington es demasiado arrogante. Como una gran potencia militar e industrial, a Rusia no le hace falta pedir que China proporcione asistencia militar sustancial para la guerra a escala limitada en Ucrania", subrayó Hu. "Además, China no está obligada a prometer no exportar armas a Rusia y Washington no tiene el derecho a exigírselo a China", agregó.

"Queriendo frenar el comercio entre China y Rusia, ¿piensa EE.UU. que es Dios?", se preguntó Hu. "China es una gran potencia que sigue una política exterior independiente y las relaciones entre China y EE.UU. deben ser mutuamente respetuosas. China no buscará aliviar las tensiones con EE.UU. a través del deterioro de las relaciones entre China y Rusia", concluyó.