Integración latinoamericana y diálogos estratégicos, las claves para el gobierno de Petro

La victoria electoral histórica de los dirigentes de izquierda Gustavo Petro y Francia Márquez dejaron en Colombia un nuevo escenario interno y de cara al mundo. Se trata de la primera fórmula ­presidencial de izquierda que accede al gobierno en toda la historia de ese país, hecho para el que los sectores populares trabajaron desde hace décadas.

“Es el primer triunfo electoral en toda la vida republicana de Colombia, nunca antes se había logrado consolidar la llegada al poder gubernamental de un referente que emerge de los grupos sociales populares, que es representante de muchas luchas históricas”, marcó a diario Hoy Eliana Nuskwe, doctora en Comunicación y miembro fundadora del Nodo Internacional Colombia Huma­na en La Plata.

La analista puso el foco sobre un dato clave, que resume por qué se trata de una victoria que generó tanta expectativa en el país: “El hecho de que ambos llegaran vivos a las elecciones ya es un triunfo”.

“Mucho de lo que ellos ­re­presentan es lo que representaron candidatos en la segunda mitad del siglo XX, fueron asesinados cuatro candidatos en momentos álgidos”, explicó.

También es relevante el análisis respecto de la ubicación geográfica de los votos recibidos por el flamante presidente, que se localizan en sectores muy golpeados por el conflicto interno, como en la costa del Pacífico, donde hay poblaciones vulneradas por la violencia y los desplazamientos.

“El voto que sigue eligiendo el país excluyente y clasista se ubica en el centro del país o sectores que son la cuna del uribismo. Creería que este no fue un triunfo contra Hernández, sino contra el uribismo; esta fue la muerte electoral y representativa de Uribe”, señaló.

Diálogo e integración

Por otro lado, la analista marcó la importancia que tendrá para este nuevo gobierno sostener conversaciones con sectores y dirigentes de otros países, para poder lograr una legitimidad y sostén en el poder.

“Una de las guerrillas que no firmaron el acuerdo de paz en 2016 ya expresó la voluntad de ir por diálogos de paz, pero quedan los más peligrosos que están enquistados en el poder, que es el narco y el paramilitarismo con poderío territorial muy fuerte. Por eso el presidente inicia conversaciones y ya tuvo intercambios con el presidente de Estados Unidos, es necesario generar diálogos estratégicos. También habló con el presidente de Venezuela porque esto llevaba a la vulneración de derechos humanos, sociales y políticos en ambos países”, puntualizó Nuskwe.

En tanto, sostuvo que desde las elecciones anteriores se inició un trabajo en todos los países para conformar la continuidad de la figura presidencial de Petro, algo que logró posicionarlo como candidato.

“Se ve cómo va quedando la tendencia en Latinoamérica y Centroamérica de presidentes con programas de corte progresista. Hay una descalificación muy grande hacia los gobiernos de derecha en Ecuador y Brasil, por eso se recibe con entusiasmo este triunfo en Colombia, porque en otros países ya habían vivido en décadas anteriores gobiernos de carácter nacional y popular. Colombia no, y no lo vamos a lograr si no es con una integración latinoamericana, de otra manera no será posible”, cerró.