La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez aseguró que sufre tortura psicológica en prisión

La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció este domingo que sufre “tortura psicológica” por parte de los funcionarios del centro penitenciario en el que se encuentra detenida acusada de terrorismo, conspiración y sedición.

Añez se encuentra realizando una huelga de hambre como símbolo de protesta tras once meses en prisión preventiva. En ese marco, la ex mandataria pidió a los doctores que “no coman delante de ella porque eso era una falta de humanidad” y afirmó que tiene que “oler lo que están cocinando porque no permiten que la puerta de su habitación esté cerrada. Eso para mí es tortura psicológica”, sostuvo.

Áñez también denunció que han intentado obligarla a someterse a una revisión médica. Además, la familia y abogados de la ex presidenta de Bolivia han señalado que desde el pasado viernes no han podido realizar visitas a la exmandataria.

Por otro lado, la hija de Añez denunció que las autoridades no están permitiendo su traslado a un centro de salud y sostuvo que el nuevo gobierno boliviano quiere matar a su madre:

“No están cumpliendo, están yendo en contra de una orden judicial y me dijeron que mi madre no va a salir de ahí”, dijo Ribera sobre la negativa de las autoridades al traslado de Áñez a un hospital como lo ordenó un Tribunal de Justicia.