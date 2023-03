La Inteligencia británica apuntó contra el régimen iraní

El Ministerio de Defensa de Reino Unido denunció que Irán envió al gobierno de Vladimir Putin nuevas remesas de aviones no tripulados para atacar posiciones estratégicas en la frontera ucraniana. No obstante, desde Teherán aseguran que desde hace meses no se ha enviado aparatos de este tipo a Rusia, sobre todo, desde el inicio del conflicto bélico. La Inteligencia militar británica argumenta que las fuerzas rusas han lanzado al menos 71 ataques con drones durante todo este mes de marzo después de un período de dos semanas a finales del mes pasado sin este tipo de ofensivas.

Según el informe británico, todo indica que Rusia habría recibido durante las últimas tres semanas “nuevas partidas regulares en pequeños números” de estos aparatos. El Ministerio de Defensa británico advirtió que Rusia estaría lanzando estos nuevos ataques desde dos ejes dentro de su territorio, Krasnodar y Briansk, con la triple intención de “flexibilizar sus objetivos en un amplio sector de Ucrania”, así como “reducir el tiempo de vuelo hacia los mismos” y, en términos generales, “dar de sí las capacidades de defensa aérea ucranianas”, de acuerdo con su valoración, publicada en su cuenta de Twitter.

Por su parte, las autoridades iraníes no se han pronunciado sobre las acusaciones de este domingo pero, por norma, esgrimen que nunca han enviado aviones Shahed a Rusia desde que empezó la guerra, si bien admitieron en noviembre la venta a Moscú de partidas de estos aparatos pero “antes del comienzo de la invasión”, según el testimonio del ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian.

“El Shahed 136 es un drone suicida bastante grande y de bajo costo de fabricación. Alcanza su objetivo por coordenadas de GPS introducidas antes del despegue. Luego avanza de manera autónoma, volando bastante bajo y alcanza un objetivo fijado a cientos de kilómetros”, sostuvo Pierre Grasser, investigador francés asociado al Centro Sirice de París. Lo cierto es que estos drones tienen un factor de forma en ala delta, con un fuselaje centralizado que se une a las alas y timones estabilizadores que tiene en sus puntas. El motor se encuentra en la parte de atrás, e impulsa una hélice de dos palas para su propulsión. Estos drones miden 3,5 metros de largo, tienen una envergadura de 2,5 metros y pesan casi 200 kilos. Es en el morro donde tiene la ojiva explosiva y la óptica para la dirección.

Rusia ha rebautizado a los Shahed iraníes como Geran-2. Pueden lanzarse en rápida sucesión desde plataformas y su característico diseño con forma de A los hace fáciles de identificar.