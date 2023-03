Putin anunció el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia

El presidente ruso Vladimir Putin firmó ayer un acuerdo para el despliegue de armas nucleares tácticas rusas, es decir, de corto alcance, en territorio de Bielorrusia, en respuesta al anuncio por parte de Gran Bretaña del suministro de munición de uranio empobrecido a Ucrania.

El mandatario declaró a la televisión estatal que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, llevaba tiempo planteando la cuestión de emplazar armas nucleares tácticas en su país.

“Aquí no hay nada extraordinario. En primer lugar, Estados Unidos lo lleva haciendo décadas. Emplazó hace mucho tiempo en territorio de sus países aliados, los países de la OTAN, en Europa, su armamento nuclear táctico. Si no me falla la memoria, en seis países: Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia”, aseguró.

A su vez, subrayó que dicho acuerdo no viola las obligaciones de Rusia sobre la no proliferación nuclear y adelantó que el 3 de abril comenzará la instrucción de los militares bielorrusos y el 1° de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar dicho armamento en el vecino país.

El líder ruso reconoció que la munición británica no se considera arma de destrucción masiva, pero es un armamento “de lo más peligroso”, especialmente porque crea tras el impacto una nube radiactiva muy contaminante. “Sea como sea, eso está relacionado con la tecnología nuclear. Es algo evidente”, completó Putin.