La ministra de Exteriores de Alemania adviertió sobre "revueltas populares" si el país se queda sin gas

El Gobierno de Alemania reconoció que si el país se queda sin gas, podría enfrentarse a consecuencias políticas internas devastadoras.

En ese sentido, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, se refirió a la turbina reparada del gasoducto Nord Stream, la cual quedó bloqueada debido a las sanciones contra la industria del petróleo y el gas de Rusia.

"Si no conseguimos la turbina de gas, no conseguiremos más gas, y entonces no podremos prestar ningún tipo de apoyo a Ucrania, porque estaremos ocupados con las revueltas populares", citó Baerbock.

Tras una serie de negociaciones, Canadá y Alemania acordaron la devolución de la turbina, emitiendo un permiso "limitado y revocable" para Siemens Energy. Sin embargo, la compañia rusa Gazprom comunicó este miércoles que sigue sin recibir la documentación necesaria para trasladar la maquinaria reparada.

