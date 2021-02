Le imprimió a su marido fotos de mujeres a las que les puso “me gusta” en Instagram

¿Flores? ¿Bombones? ¿Desayuno en la cama? ¿Una carta de amor? No, una mujer estadounidense llamada Gloria decidió romper con la tradición y, de paso, bajarle un poco de línea a su marido con un regalo que sorprendió al mundo y se hizo viral: fotos impresas de todas las personas a las que él les había dado “me gusta” en Instagram.

“Como todos comparten lo que recibieron de su pareja para el Día de San Valentín, pensé en compartir el mío”, explicó la mujer en su video de TikTok, que ya superó las 22 millones de reproducciones. “Le compré a mi esposo esta linda cajita y la llené con fotos de todas las chicas a las que le dio ‘me gusta’ en Instagram. ¡Espero que le guste!”, detalló.

La autora del regalo imprimió las imágenes y las pegó en unos pequeños palitos de madera para armar una especie de “exhibición” de todas las fotos a las que su marido le entregó un “like”.

Su obra recibió muchos elogios en la red, principalmente de personas que destacaron su ingenio y sentido del humor. “Apenas es febrero de 2021, chica, ¿podemos entregarte el trofeo a la mejor esposa este año?”, escribió una usuaria. Otro, resignado, afirmó que “necesitaría una caja más grande”.

Pero no todos apoyaron la acción de Gloria. Algunos afirmaron que la mujer estaba siendo mezquina, insegura y tóxica. “No, esto es tóxico y muy inseguro. Son solo me gusta”, escribió una persona. Otro afirmó que “a algunas chicas no les gusta y está bien”.