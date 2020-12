Llegaron pandas rojos a Chile para preservación

Con el fin de conservar la especie, que está en peligro de extinción, el Zoológico de Buin, ubicado en Santiago de Chile, recibió a una pareja de pandas rojos provenientes de Japón, en el marco de un proyecto de conservación mundial de este animal.



Se trata de una pareja de osos adultos de seis años, bautizados como “Ichiha” y “Popo”, que llegaron desde el Centro Nifrel de Osaka en marzo, pero no pudieron ser presentados hasta ahora por las restricciones de la pandemia en el país vecino.



“Es una gran noticia recibir una pareja que es reproductiva, porque es una especie que está seriamente dañada en la naturaleza. Imaginamos en algún minuto ser parte de este proyecto internacional que lleva a reproducir una especie que en 30 años más desaparece del medio natural”, dijo Ignacio Idalsoaga, director del Zoológico chileno.



Como esta especie es muy sensible al calor, las autoridades del Zoo chileno debieron construir un recinto especialmente diseñado para ellos, que cumpla con los requerimientos necesarios para garantizar el control de la temperatura en interior y exterior.



Los niños fueron los más entusiasmados con la llegada de la pareja, ya que no es una especie muy conocida y eso llamó la atención de los visitantes más pequeños; aunque también de los adultos, que no habían visto animales de este tipo más que en libros o revistas especializadas.