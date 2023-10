Lula calificó como un “acto de insanidad” el accionar de Netanyahu

El presidente de Brasil, Lula da Silva, se refirió al actual conflicto en Gaza y criticó el accionar de Israel sobre la población local. De esta manera, calificó como un “acto de insanidad” la postura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Lo que estamos viendo es un acto de insanidad del primer ministro de Israel queriendo terminar con la Franja de Gaza. Está lanzando misiles, no sabe en la cabeza de quién van a caer, no sabe si alguien va a morir, olvidando que allí no solo hay soldados de Hamas, hay mujeres, hay niños”, mencionó el político del país vecino.

Asimismo, ratificó que es “necesario” un alto al fuego en Medio Oriente para permitir la salida de civiles de la Franja de Gaza y que no ahorrará esfuerzos en sacar a los casi 30 brasileños que buscan salir del territorio palestino por el paso de Rafah, en la frontera con Egip­to. “Vemos edificios que llevaron años para construirse, puentes, casas, todo destrui­do”, agregó Lula, claramente molesto y preocupado por la situación.

El gobierno también precisó que las comunicaciones entre la embajada brasileña en Ramallah, Cisjordania, y los brasileños que están en el sur de la Franja de Gaza se cortó porque Israel bombardeó las antenas de internet del enclave palestino.