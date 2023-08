Lula proyecta un canal de TV internacional brasileño

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que se encuentra en proyecto un canal de televisión internacional brasileño y que ordenó un estudio para su creación al ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta.

El objetivo del mismo es divulgar la cultura y las oportunidades de turismo y negocios en el país.

Lula se refirió al proyecto y dijo: "Tenemos que tener un canal de televisión internacional. No puede ser que si queremos ver noticias de Brasil afuera del país tenemos que ver Telesur, que es un canal venezolano, hay que mostrar nuestras riquezas para el mundo, siempre me pregunté por qué no tenemos un canal internacional como otros países".

Además, el mandatario aseguró que la idea "no es mostrar al Gobierno ni al Congreso, sino simplemente Brasil como es" y citó lugares turísticos como el Delta del Rio Parnaiba, los Lençois Maranhenses y la oferta gastronómica y cultural de San Pablo.

Cabe destacar, que Brasil posee una señal oficial local llamada TV Brasil, que depende de la Empresa Pública de Comunicación (EBC), que firmó convenios de intercambio de contenidos y cooperación con la Argentina. (Télam)