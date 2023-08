El Presidente Alberto Fernández encabezó ayer en Chaco, junto al gobernador Jorge Capitanich, el acto de apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad, que se desarrollará a lo largo de esta semana con el fin de impulsar prácticas y políticas públicas en pos de la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

“Nosotros creemos en un sentido comunitario, y vivir en comunidad supone que todos estemos incluidos y tengamos las mismas posibilidades de desarrollarnos”, afirmó el mandatario, y aseguró que “no hay mejor plata invertida por el Estado que la que sirve para incluir y dar mejores condiciones de vida”.

En ese sentido, subrayó que “no todo es lo mismo en política”, y contrastó que, “cuando llegamos al gobierno, la deuda que tenía el Estado nacional con los prestadores era de 5.100 millones de pesos, que liquidamos al término de 90 días”.

Y continuó: “Durante toda la gestión que me precedió se entregaron 163.000 pensiones no contributivas y se dieron de baja otras 170.000, y además dejaron cajoneados sin respuesta 145.000 pedidos de pensión. En cambio, nosotros entregamos 350.000 pensiones no contributivas, más del doble. Y esas 170.000 que habían sido dadas de baja se restituyeron”.

Asimismo, el Presidente manifestó que “vivimos en una sociedad profundamente injusta que también se marca en el mundo de la discapacidad, donde aquellos que necesitan de la ayuda del conjunto no la encuentran. Y yo quiero que la utopía de toda la Argentina sea vivir en un país con justicia social e igualitario”.