Más de 120 países no lograrían la meta de vacunación de la OMS para mitad de año

Más de 120 países no alcanzarían la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de vacunar con pauta completa a un 70% de su población para mediados del 2022, de acuerdo con la proyección realizada por el sitio especializado Our World in Data.

Hasta ahora los objetivos trazados por la agencia sanitaria de la ONU durante la pandemia no se cumplieron: 98 países no llegaron a inocular al 40% de sus habitantes para fines de 2021 y Covax, el mecanismo multilateral destinado a la distribución equitativa de fármacos, entregó hasta el momento poco más de 1.000 millones de dosis, muy lejos de las 2.000 millones propuestas originalmente para el año pasado.

Pese a que ese instrumento aceleró su distribución de vacunas en los últimos tres meses, el sitio Our World in Data, vinculado a la Universidad de Oxford, prevé que tampoco se logrará la próxima meta, ya que 122 países fallarán en lograr una cobertura del 70 % de su población a mitad del corriente año.

Cerca de la mitad de esos estados se encuentran en África, donde solamente el 11,5% de los habitantes recibieron por el momento el esquema completo, según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Productores de inmunizantes a gran escala como Estados Unidos y Rusia fallarían también en alcanzar el objetivo, de acuerdo a la proyección; al igual que las naciones de Europa del Este, donde sobran dosis pero existe un fuerte movimiento antivacunas.

En Sudamérica, solamente Paraguay no llegará a la cifra que ya superaron Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. Mientras que, a nivel latinoamericano, las únicas dos naciones que a la fecha alcanzaron la meta son Costa Rica y Cuba, que lo hizo gracias a sus vacunas de desarrollo local: Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.

“Desde un comienzo los países ricos miraron solamente a sus propias poblaciones y reservaron dosis para ellos mismos. No observaron a su alrededor para entender que lo que se iba a producir no era suficiente y que incluso no podían protegerse ellos mismos sin vacunar al resto, porque es un virus que va a multiplicarse y mutar”, explicó a Télam Mohga Kamal-Yanni, médica asesora de la red de ONG People's Vaccine Alliance.

La experta citó al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien dijo que “terminar con la pandemia no es una cuestión de azar, sino una cuestión de elección”, y agregó: “En mi opinión se refirió a una elección política. En caso de existir la misma, no solo alcanzaremos el 70% de la población vacunada a mediados de este año, sino que incluso iremos más allá”.