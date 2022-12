Musk restableció las cuentas de varios periodistas

Elon Musk aseguró ayer que las cuentas de Twitter de varios periodistas de medios internacionales que fueron suspendidas en días recientes después de que los acusara de poner en peligro a su familia fueron restablecidas. “El pueblo ha hablado”, dijo, tras abrir una consulta en la red social. “A las cuentas que hablaron sobre mi ubicación en tiempo real les será levantada la suspensión ahora”, agregó el magnate.

La encuesta de Musk preguntaba si debía restaurar las cuentas suspendidas ahora o dentro de una semana. Casi el 59% de los 3,69 millones de participantes respondieron que debía hacerlo de forma inmediata. El también director general de Tesla había provocado la ira y las advertencias de la Unión Europea y de la ONU tras suspender las cuentas de media docena de destacados periodistas de The New York Times, CNN y The Washington Post.