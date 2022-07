Plan de ahorro energético de la Unión Europea: Portugal y España lo rechazaron

Portugal se suma a España en el marco de un plan energético que busca garantizar el funcionamiento de la industria en caso de un corte total del suministro por parte de Rusia.

Primero, las autoridades lo catalogaron como una medida desproporcionada, y luego Portugal dijo que no apoyará un plan de la Unión Europa (UE) para consumir 15% menos de gas para compensar la caída del suministro de Rusia, otro dolor de cabeza para la UE en momentos de incertidumbre económica por la guerra en Ucrania. “Portugal va a oponerse” a esta medida “desproporcionada”, declaró el secretario de Estado para el Medioambiente y la Energía, João Galamba, en una entrevista con el diario portugués Público. La propuesta no está “adaptada para países que no están interconectados” a la red gasífera, como Portugal, explicó el funcionario. Así, el país se suma a la posición española expresada por su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, estimando que el plan no es necesariamente “justo” ni “eficaz”.

La Comisión Europea pidió a los 27 miembros que reduzcan voluntariamente 15% su demanda de gas en los próximos ocho meses, una medida que debe ser discutida el próximo 26 de julio en una reunión de emergencia de los ministros de Energía de los países del bloque.