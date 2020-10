Polémica por un profesor que se burló de un estudiante con síndrome de Asperger

En una reconocida universidad de México se generó una fuerte polémica por cuenta de la burla de un profesor hacia un estudiante, hecho que quedó grabado y se viralizó inmediatamente en redes sociales.

En la grabación se ve que el académico calificó de “burro” al alumno, y aunque el calificativo generó disgusto, lo preocupante fue que el joven sufre de síndrome de Asperger, un tipo de autismo que puede causar trastornos en la conducta.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre durante una clase virtual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Fime), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Uanl), una de las instituciones más importantes de México.

“No, estoy usando el convertidor de base. Estoy usando el modo normal de la calculadora para hacer las operaciones”, respondió el joven. En ese momento, el profesor señaló: “Eh, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles: yo no les dije nada de calculadora, les dije muy claro a mano y en la libreta. La ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia".

Acto seguido, el académico le advirtió al joven: "Si sigues, te voy a reprobar antes por falta de capacidad intelectual”.