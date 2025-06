Tensión extrema en Medio Oriente: Trump pide evacuar Teherán y China recomienda a sus ciudadanos salir de Israel

La situación en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico este lunes con una serie de declaraciones y movimientos que reflejan la preocupación global ante una posible guerra de gran escala. En el marco de la cumbre del Grupo de los Siete (G-7), que se desarrolla en Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la evacuación inmediata de Teherán, capital de Irán, mientras que desde la embajada china en Israel recomendaron a sus ciudadanos abandonar el país por vía terrestre.

“Todos deberían evacuar Teherán de inmediato”, escribió Trump en su red Truth Social, en una publicación en la que además lamentó que Irán no haya aceptado las condiciones de su propuesta para limitar su programa nuclear. “Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. ¡Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas! En pocas palabras: Irán no puede tener un arma nuclear. ¡Lo he dicho una y otra vez!”, agregó el mandatario, visiblemente alarmado por los últimos acontecimientos.

La declaración se dio en un contexto de máxima tensión, con bombardeos cruzados entre Israel e Irán desde el pasado viernes. Según reportes oficiales, al menos 230 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en Irán, mientras que en Israel se contabilizaron 24 víctimas fatales tras los ataques. El gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, justificó las acciones ofensivas como un intento de prevenir una amenaza nuclear inminente.

La gravedad del conflicto obligó a Trump a modificar su agenda y abandonar la cumbre del G-7 antes de lo previsto. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente regresará a Washington esta misma noche “para poder atender muchos asuntos importantes”.

En paralelo, la embajada de China en Tel Aviv emitió un comunicado instando a sus ciudadanos a abandonar Israel lo antes posible y por rutas terrestres, una señal de alerta que incrementa la percepción de que la región podría estar al borde de una guerra a gran escala.

La capital iraní, Teherán, alberga a más de 9,5 millones de personas, y un eventual ataque directo representaría una catástrofe humanitaria de enormes proporciones. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación y urgencia el desarrollo de los acontecimientos, en una de las crisis más explosivas del siglo.