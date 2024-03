Putin tras el atentado en Moscú: “Todos los responsables recibirán su inevitable castigo”

Rusia no sale del impacto que generó el atentado en el Crocus City Hall, donde atacantes comenzaron a disparar y asesinaron a más de 140 personas e hirieron a otras tantas mientras esperaban por un concierto en Moscú.

Si bien se informó haber detenido a 11 personas, entre ellas cuatro presuntos atacantes, el presidente ruso, Vladimir Putin, brindó un mensaje en el que aseguró que los autores serán castigados.

“Todos los autores, organizadores y los que ordenaron este crimen recibirán su justo e inevitable castigo. Sean quienes sean, quienquiera que los haya mandado. Repito: identificaremos y castigaremos a cada uno de los que están detrás de los terroristas y que prepararon esta atrocidad, este golpe contra Rusia y nuestro pueblo”, señaló a través de un video.

En su exposición, el recientemente reelecto presidente sostuvo que los sospechosos “intentaron huir y se dirigían a Ucrania, donde, según datos preliminares, se les había preparado una ventana en el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal”.

Para no dejar lugar a dudas, señaló que es “evidente que nos enfrentamos no solo a un atentado terrorista planeado cuidadosamente y cínicamente, sino a un preparado y organizado asesinato en masa contra personas pacíficas e indefensas”.

“A los terroristas, asesinos e infrahumanos que no tienen y no pueden tener nacionalidad, les espera un destino poco envidiable: la represalia y el olvido. No tienen futuro”, concluyó.

Respecto de la “huella ucraniana”, el legislador ruso Andrei Kartapolov, sostuvo que si ese país está involucrado en el ataque que se adjudicó el ISIS, Rusia debía dar una respuesta “digna, clara y concreta”.

“Por supuesto, Ucrania no está implicada en este atentado terrorista. Ucrania está defendiendo su soberanía de los invasores rusos, liberando su propio territorio, y está luchando contra el Ejército y los objetivos militares de los ocupantes, no contra civiles”, aseveró el portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov.

Los sospechosos, en tanto, fueron detenidos tras una persecución en auto y otros huyeron a un bosque, aunque fueron detenidos posteriormente. En el auto encontraron una pistola, un cargador para fusil de asalto y pasaportes de Tayikistán, un país de mayoría musulmana que formó parte de la Unión Soviética.