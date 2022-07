Reino Unido busca al sucesor de Boris Johnson

En la jornada pasada, el Partido Conservador del Reino Unido celebró la primera vuelta de la votación para suceder al actual primer ministro, Boris Johnson. Vale recordar que la semana pasada el propio Johnson confirmó que dejará su cargo y que seguirá de forma interina hasta que se elija al sucesor. Este proceso de elección durará varias jornadas y durante estas votaciones se irán eliminando los posibles candidatos. Cuando finalmente queden solo dos personas, los afiliados al partido podrán ejercer su sufragio. Los que obtuvieron al menos 30 votos en la primera vuelta pasaron a la siguiente, y el resto quedó eliminado. En esta primera ronda, que fue reservada a los parlamentarios, el exministro de Economía, Rishi Sunak, obtuvo 88 votos, siendo el más elegido de todos. En la segunda ubicación, con 67, quedó la secretaria de Estado para el Comercio Exterior, Penny Mordaunt, y en la tercera posición con un total de 50 votos quedó la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss. Sumado a esto, fueron eliminados de esta carrera política el ministro de Economía, Nadhim Zahawi, y el exministro de Salud, Jeremy Hunt.

El diputado Tom Tugendhat; la representante y consejera legal del gobierno, Suella Braverman; y la exsecretaria de Estado para la Igualdad, Kemi Badenoch, son los restantes políticos que continúan en la lucha por ocupar el cargo del primer ministro, aunque los especialistas advierten que el elegido no saldrá de entre Sunak y Mordaunt. La segunda tanda se dará el día de hoy y existen altas posibilidades de que sean eliminados otros dos políticos, quedando en la lista solamente cuatro personas.

La mayoría de los candidatos lanzaron sus campañas prometiendo recortes de impuestos y reducción de la deuda y la inflación. Por su lado, Mordaunt afirmó que es la candidata “a la que más temen los laboristas” y la que tiene más probabilidades de ganar las elecciones para los conservadores. Entre sus promesas está controlar la inflación, recortar a la mitad el IVA sobre el combustible en los surtidores y gastar la misma cantidad de dinero, solo que distribuido de manera diferente. Por otra parte, Sunak se mantiene firme al resistir los recortes de impuestos, argumentando que esto impulsa el aumento de los precios y advirtiendo que el resto busca sumar votantes con promesas poco cumplibles. La tercera en la lista, Liz Truss, confirmó que “comenzaría a reducir los impuestos desde el primer día” si fuera a convertirse en primera ministra. Truss es bastante popular dentro del Partido Conservador y se la considera como el ala más derecha dentro de la facción.

Según las estimaciones, es posible que el próximo lunes la lista de candidatos ya se haya achicado a dos personas. Por lo pronto, el presidente del Comité parlamentario responsable de la organización de la votación en el Partido Conservador, Graham Brady, afirmó que el nuevo primer ministro del Reino Unido será anunciado el próximo 5 de septiembre. “Estamos muy interesados en que concluyamos esto de la manera más fluida, limpia y rápida posible. Es un cronograma perfectamente razonable. Necesitamos asegurarnos de que haya una cantidad decente de tiempo antes de que se anuncie el resultado el 5 de septiembre”, contó Brady.

“Me voy con la frente en alto. Es cierto que no me voy en el momento que yo he elegido, pero estoy orgulloso del trabajo en equipo y también estoy orgulloso del liderazgo que he ejercido”, expresó Boris Johnson ayer ante los diputados en la Cámara de los Comunes, quién además mencionó: “Mi partida no significa el fin del Brexit, quienes piensan así están equivocados y lo vamos a demostrar”. Así, el político que fue acusado de armar y protagonizar fiestas clandestinas durante la pandemia y en cuarentena, evitó referirse a los posibles sucesores, aunque dejó en claro que quién salga victorioso “defenderá firmemente la unión”.