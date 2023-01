Renunció la primera ministra de Nueva Zelanda

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció su retiro del cargo causando un gran impacto tanto dentro como fuera del país, ya que con su asunción al poder en 2017 se transformó en la más joven en lograrlo en todo el mundo con solo 37 años. Así, luego de cinco años y medio en el poder deja su cargo y convocó al Partido Laborista a elegir a un nuevo líder. De igual forma, confirmó que su renuncia entrará en vigor a más tardar el 7 de febrero. Asimismo, informó que el 14 de octubre se llevarán a cabo las elecciones generales, y que por lo pronto hasta ese momento continuará como miembro del Parlamento.

“Para mí ya es hora, ya no tengo energía para otros cuatro años. Soy humana, damos todo lo que podemos hasta que llega la hora. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple. No me voy porque crea que no podemos ganar la próxima elección, sino porque creo que podemos ganar y lo haremos”, sostuvo Ardern a la hora de dar sus razones ante semejante decisión. A su vez, mencionó que un factor fundamental para tomar esta postura fue su hija, ya que desea comenzar a pasar más tiempo con ella y con su actual pareja.

“He dado todo de mí para ser primera ministra, pero también me ha costado mucho. No puedo ni debo hacer el trabajo a menos que tenga el depósito lleno más un poco de reserva para esos desafíos no planificados e inesperados que inevitablemente se presentan”, agregó la actual primera ministra, quien además rescató sobre su gestión: “Estoy increíblemente orgullosa de lo que hemos logrado en los últimos cinco años, a pesar de los muchos desafíos que se nos presentaron. Hemos dado vuelta las estadísticas de pobreza infantil y hemos logrado los aumentos más significativos en apoyo social y existencia de viviendas públicas que se hayan visto en muchas décadas”.

Cabe recordar que Ardern fue reelecta en octubre de 2020 con el 49,1% de los votos en plena etapa de pandemia y que llegó a su cargo, en 2017, gracias al acuerdo de coalición con el Partido Verde y el partido Nueva Zelanda Primero.