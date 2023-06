Tragedia en Venezuela por el colapso de una mina de oro

En una mina de oro, y debido a un colapso por fuertes tormentas, fallecieron en el municipio de El Callao, Venezuela, un total de 12 personas. La tragedia se produjo por asfixia y las autoridades confirmaron que la mina se encontraba clausurada hace mucho tiempo. Esto generó una importante conmoción a nivel nacional.

“Al día de hoy tenemos 12 fallecidos, quienes ingresaron en una mina que estaba clausurada hace mucho tiempo. La mina se inundó por las lluvias, lo que hizo que estos mineros artesanales perdieran el oxígeno y fallecieran por insuficiencia respiratoria”, explicó el secretario de Seguridad Ciudadana del estado de Bolívar, Edgar Colina Reyes. El propio Reyes resaltó que los cuerpos aún permanecen en la morgue para su identificación. “Contamos con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y patólogos. Después de que se haga el reconocimiento por parte de los familiares irán al cementerio porque los cuerpos están bastante descompuestos”, resaltó.

En relación a los fallecidos, los mismos serían extranjeros. De igual forma, aún no se precisó ni el país de origen, ni el total de los involucrados en la mina que estaba clausurada. A pesar de esto último, algunas fuentes locales dan cuenta que al menos 100 personas pudieron escaparse de esa situación, saliendo ilesos. Las autoridades, lo que sí remarcaron, fue que la falta de experiencia ocupó un rol central, dado que los mineros no cesaron las tareas a pesar de las fuertes tormentas. “Cuando está lloviendo hay minas que no pueden ser trabajadas”, mencionaron.

En esta región de Venezuela existe una fuerte explotación de la minería ilegal, en gran medida, producida por las organizaciones criminales. Los trabajos en su mayoría son en pésimas condiciones y es debido a esto que los accidentes se convirtieron en moneda corriente. Sin ir muy atrás en el tiempo, en el 2021 el derrumbe de una galería en una mina de la misma zona causó un muerto, mientras que otras 34 personas pudieron ser rescatadas.