Una misión de la OEA llegó a Perú para analizar la situación política

Una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aterrizó ayer en Lima, Perú, para analizar el actual contexto político y la crisis reinante, a pedido del presidente Pedro Castillo, quien dice que está en marcha un “golpe de Estado” en su contra. La misión, de la que forma parte el canciller argentino Santiago Cafiero, es liderada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga. Desde el día de hoy y hasta el miércoles habrá reuniones con diversos interlocutores, incluidos Castillo, la oposición parlamentaria y voceros de la sociedad civil.

“El objetivo es escuchar la mayor cantidad de voces posibles, para así recopilar información pertinente con la que poder elaborar un informe que será presentado posteriormente ante el Consejo Permanente. El Grupo de Alto Nivel hizo hincapié antes de su visita en que sus tareas emanan de la voluntad expresada por todos los Estados Miembros de la OEA de apoyar al Perú en lo que Perú requiera, desde el máximo respeto a la Constitución, la soberanía, el Estado de Derecho, las instituciones y, sobre todo, la ciudadanía peruana”, comentó a través de un comunicado el organismo.

Vale remarcar, que los intentos de los parlamentarios opositores por sacar a Castillo comenzaron incluso antes de la toma del cargo en julio del año pasado, cuando lo acusaron de un fraude electoral. Luego de esto, existió en el último diciembre el primer pedido de destitución que no tuvo los votos suficientes, pero luego llegó el segundo intento donde en esta oportunidad 55 congresistas votaron de los 87 necesarios.

La OEA, según se aclaró, estará facultada para formular propuestas que ayuden a salir al Perú de una crisis que lo tiene políticamente paralizado. “La OEA no nos va a dar la receta, pero puede ayudar a que ciertos actores políticos conversen o al menos se moderen. Mi idea, tal vez ilusa, es que se podría generar una suerte de moderación de discursos porque nos están viendo terceros”, destacó la ex ministra de Justicia, Ana Neyra. Por su parte, el ex embajador del Perú ante la OEA, Walter Albán, indicó: “La Carta no implica que vengan a imponer. Simplemente se les pide a los países del continente que puedan tomar interés en el asunto”. Sumado a esto, sectores opositores criticaron la presencia del organismo, alegando que buscan “lavar” la figura de Castillo.