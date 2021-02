Uruguay avanza en su plan de vacunación contra la Covid-19

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea uruguaya partió ayer con destino a Estados Unidos para recoger cuatro ultrafreezers que serán destinados a la refrigeración de las vacunas contra el ­coronavirus.



La tripulación, integrada por 13 efectivos, hizo escala en el municipio colombiano de Leticia, donde realizaron los controles sanitarios correspondientes y aprovecharon para abastecer de combustible a la aeronave. Luego emprendieron vuelo hacia Fort Lauderdale, en Miami.



De acuerdo a lo informado por el coronel Martín Campoamor, comandante del vuelo, el equipo intentará realizar la carga de todos los freezers hoy y dejar el avión en condiciones para poder retornar el vuelo a Uruguay mañana temprano.



“Siempre va a depender de varias cosas: de los trámites migratorios; de las coordinaciones, principalmente de la carga; que esté toda la documentación necesaria, no solo en Estados Unidos, sino acá en Uruguay. Y después, la escala en Leticia no nos puede llevar mucho tiempo. Yo creo que vamos a estar en la madrugada del sábado de retorno”, sostuvo el coronel.



La prioridad del gobierno por estos equipos surge ante la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento a temperaturas debajo de los 70 grados centígrados bajo cero, como exige la fórmula de la farmacéutica Pfizer.



Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública cuenta con dos ultrafreezers, que permiten alcanzar los -86 °C. Ambos instrumentos están instalados en la Terminal de Cargas del Aeropuerto y cuentan con una capacidad de 710 litros cada uno.



En cuanto a las vacunas, desde el Ejecutivo estiman que para marzo podrían recibir las primeras 400.000 dosis, una mitad de Pfizer y la otra de Sinovac. De cualquier manera, aún no se sabe si la entrega será realizada en una única entrega o en tandas. Además, Uruguay espera que en el mismo mes lleguen las vacunas del sistema Covax.



El plan del gobierno es inmunizar primero al personal de salud y luego a la población de riesgo. La vacunación se hará en distintas etapas, a medida que se reciban las dosis correspondientes.



Para alcanzar la meta final, la cartera de Salud está elaborando una estrategia que detalle, entre otras cosas, la cantidad de habitantes de prioridad, la disponibilidad de recursos humanos, la logística para mantener la cadena de frío y la disposición de los centros de vacunación.