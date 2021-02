Abogado denuncia desidia en IOMA: estaba herido y le negaron la atención

El abogado platense Christian Parodi contó que tuvo un accidente en su domicilio, llamó a IOMA pero le negaron la atención. Una vez que se recupere, radicará la denuncia penal ante la Fiscalía de turno.

"Ayer me caí en mi casa y tuve cuádruple fractura de rótula y puntos en el brazo. Estuve una hora y media en el piso con suero lleno de sangre, pero los médicos rechazaban mi recepción porque está cortado el servicio de traumatología de IOMA", le contó el letrado a Diario Hoy.

En este marco, Parodi explicó que los profesionales de la salud "me expresaron que gente con fractura expuesta o de cadera -como los abuelos- son dejados en las casas en estado de abandono. Los médicos estaban desesperados".

Asimismo, el abogado comentó que los profesionales le dijeron: "No damos más de ver gente fracturada tirada en el piso como vos". Y Parodi detalló:"IOMA es cuna de corrupción. Solo les ofreció un 8% de aumento contra el 42% que consiguió el gremio de camioneros. Me pidieron por favor que haga la denuncia. Es gravísimo lo que está pasando. No están atendiendo ni operando fracturas graves".