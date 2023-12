Alak: "Comenzamos una etapa de renacimiento de la ciudad"

El intendente de La Plata, Julio Alak, habló con la prensa luego de haber participado de la asunción de los miembros del Gabinete.

"Agradezco a estos queridos compañeros y compañeras que asumen hoy este difícil desafío" aseguró.

Además, se refirió a lo que se viene y dijo: "Debemos reconstruir el municipio, para convertirlo en una administración publica ordenada, austera, transparente, moderna con innovación tecnológica y participativa" y "agregó debemos cancelar la enorme deuda heredada de 17.000 millones de pesos que representan 8 masas salariales"

Por otro lado, siguió expresando que deben "trabajar por una ciudad inclusiva, mejorando la calidad de vida de todos y todas las platenses" y " jerarquizar la ciudad capital de todos los bonaerenses, trabajando junto a nuestro gobernador en las universidades, las organizaciones empresarias y gremiales, los municipios hermanos de Berisso y Ensenada".

"Seremos un solo equipo de trabajo con el gobierno provincial que encabeza nuestro gobernador Axel Kicillof y estaremos junto a él para restituir a la provincia los recursos de coparticipación que nos fueron sustraídos", afrimó.

Asimismo, sostuvo: "Defenderemos también la participación del estado en la economía, la educación y salud pública y gratuita, los Centros de investigación científica, el sistema de jubilaciones y pensiones solidarios, la movilidad social ascendente, el sistema de protección social, las empresas del estado como YPF, Aerolíneas y Astilleros Río Santiago".

También dijo que en lo institucional van a defender el sistema y el ejercicio de la democracia como espacio de dialogo y convivencia, la plena vigencia de los derechos humanos, los principios de memoria, verdad y justicia, el homenaje permanente a los 30.000 desaparecidos, los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, el homenaje y recuerdo permanente a nuestros ex combatientes.

"Hoy quiero convocar a trabajar todos juntos, los que me votaron y no me votaron privilegiando el diálogo, para el progreso social de nuestra querida ciudad", aseguró.

Finalmente, sentenció: "Comenzamos una etapa de renacimiento de la ciudad para construir la gran capital de la producción, del trabajo, de la cultura y del conocimiento".