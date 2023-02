Alberto Fernández al inaugurar una nueva sede de la UNAJ: “Así se construye la patria”

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana, en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo del partido bonaerense de Berazategui, la entrega de mobiliario escolar para equipar aulas, material deportivo para clubes de barrio y la firma de un convenio para construir una nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

“Tenemos que ocuparnos de nuestras infancias y adolescentes porque allí está el futuro. Y ocuparnos es garantizarles una niñez y una adolescencia dignas. Por eso hoy vinimos a Berazategui a hacer lo que hacemos todos los días: traer igualdad, justicia y derechos", sostuvo el mandatario.

Y resaltó que “en un escenario muy complejo por lo que heredamos, por la pandemia y por la guerra, pudimos seguir trabajando codo a codo el gobierno nacional, provincial y los municipales, y lo hicimos juntos pensando en el día después”.

El jefe de Estado destacó, además, la importancia de construir una universidad en el municipio y subrayó: “Hoy cuando la querida universidad Arturo Jauretche, va abrir acá una sede, siento que se están reescribiendo la historia” y destacó la importancia de que los y las vecinas de Berazategui puedan estudiar en el lugar donde viven. “Así se construye la patria”, agregó.

“Cada vez estoy más atento al murmullo de la gente y cada vez escucho menos el griterío de la política. Porque en el murmullo del que trabaja, del que enseña y del que juega un deporte está la verdad de lo que le está pasando a la Argentina”, aseguró.

Y en ese marco convocó a “entender que, más allá de la heterogeneidad que existe en las fuerzas populares, tenemos que estar unidos porque tenemos un común denominador: que los enemigos de la patria no vuelvan al poder”.

En el transcurso del acto, el Presidente realizó la entrega simbólica de material a las Escuelas Técnicas N° 1 y N° 3 y a la Secundaria N° 15, en representación del mobiliario que se distribuirá para equipar 200 aulas de escuelas de todas las modalidades y que beneficiará a 7.000 alumnas y alumnos.

A su vez, el equipamiento deportivo se destinará a 64 clubes de barrio con el fin de mejorar la práctica en diferentes disciplinas, entre los que se cuentan clubes de fútbol infantil, de la liga municipal de hockey y otras asociaciones deportivas.

En el inicio de la actividad, el ministro de Educació, Jaime Perczyk y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis firmaron un convenio con el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina, para la financiación del proyecto de construcción de una sede en el Parque Industrial Tecnológico de Berazategui.

Además, estuvieron presentes el intendente local, Juan José Mussi, la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, funcionarios, intendentes y legisladores nacionales y provinciales.

Por su parte el titular de la cartera educativa remarcó que “tenemos un plan de infraestructura universitaria que tiene más de 25 obras terminadas y casi 100 en ejecución y licitación, mientras que entre 2015 y 2019 hubo solo una obra en el sistema universitario. Y es una diferencia gigantesca porque nosotros queremos que nuestros chicos y chicas vayan a la universidad y eso requiere decisión política e inversión por parte del Estado”.

En tanto, Mussi expresó que “el día de hoy va a quedar en la historia de nuestro municipio”, y subrayó: “A mí no me importa lo que digan los medios, a mí me interesa lo que piensan los vecinos, que me piden que felicite y agradezca al Presidente por la iniciativa de generar una universidad”. Además, agradeció al Gobierno Nacional “porque en estos tres años de gobierno Berazategui recibió recursos económicos que equivalen a dos presupuestos municipales”.

El Ministerio de Obras Públicas tiene un total de 17 obras en ejecución en el distrito con una inversión de 9.098 millones de pesos, además de 15 proyectos y obras a licitar por 3.310 millones y 18 obras finalizadas por un monto de 2.122 millones. De esta manera, la inversión total en la jurisdicción asciende a 14.530 millones de pesos.