Alberto Fernández denunció a la AFI macrista por espionaje ilegal y persecución a los sindicalistas

En el marco de la investigación por espionaje ilegal y persecución hacia los sindicalistas y opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, Alberto Fernández denunció ante la Justicia Federal, a las principales autoridades de la AFI.

"La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores", comenzó en su cuenta de Twitter el Presidente.

A su vez, reveló que al inicio de la gestión, el Gobierno nacional denunció la existencia de más de 100 celulares encriptados, provistos por la AFI, que según Fernández, incluía funcionarios nacionales pero también personas de la justicia y socios políticos-comerciales de Cambiemos.

"María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros", son los que tendrían dichos teléfonos con alta seguridad.

En ese sentido, el Presidente plantea: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?".

Es por eso que luego agrega que el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales, es "definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible".