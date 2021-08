Alberto y Cristina entregaron la vivienda 20 mil en Avellaneda

El presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa tendrán un acto juntos en Avellaneda donde se entregará la vivienda 20 mil y se anunciará el Plan Hábitat Integral para la Isla Maciel. Es la primera vez desde el 24 de julio en la fábrica Queruclor, en Escobar que compartirán un acto oficial.

El Gobierno celebra la realización y entrega de la casa 20 mil a 27 días de las PASO. Este será el último acto antes de las elecciones convocadas para el 12 de septiembre.

Tras la entrega de la llave 20 mil, el primero en hablar fue Sergio Massa: "en el año 2015 se pararon en la Argentina más de 100 mil viviendas, pero ni siquiera se dieron de baja los contratos, quedaron ahí latiendo, en un estado de sospecha que no probaron pero con viviendas sin terminar", disparó contra el gobierno de Macri.

"Pudimos hacer ley el proyecto de ley para resucitar la construcción pese a que la oposición no nos acompañó", y agregó "los que endeudaron a la Argentina hoy pretenden, cambiándose de domicilio y escondiéndose tras memes y fotos, tratar de engañar a la gente, pero lo que se vota en septiembre y en noviembre si priorizamos la inversión pública y el desarrollo argentino o si priorizamos el desarrollo de deuda que fue lo que pasó en los últimos cuatro años en Argentina".

"No volvamos para atrás, siempre para adelante, para salir de la pandemia, para volver a la vida que queremos, en noviembre y en septiembre votemos para adelante", concluyó Massa.

"Dejaron miles de obras a medio hacer", señaló el gobernador Axel Kicillof que habló después de Massa, "lo hicieron para no reconocer el trabajo de nuestro gobierno, para que nadie dijera esta universidad la empezó Néstor o Cristina", y agregó "nunca vamos a dejar a un bonaerense sin lo que merece por cuestiones políticas partidarias", prometió.

"Cuando se vota no se discute programas políticos, teorías o modelos, estamos discutiendo como mejorarle la realidad a los argentinos", alertó.

"Nuestro candidatos saben muy bien que si hay una disyuntiva, voten para el lado del pueblo", concluyó.

Por su parte, Cristina Kirchner, recordó la última vez que estuvo en la Isla Maciel. En ese momento, la vicepresidenta y Axel Kicillof debieron ir a Comodoro Py por una "causa armada entre jueces y opositores. Fuimos en una movilización maravillosa que nunca me cansaré de agradecer a aquellas organizaciones políticas que fueron a acompañarnos", agradeció.

"Los que hablan de la república ¿dónde estuvieron cuando en la Argentina se perseguía opositores y se los encarcelaba sin juicio?", analizó.

"Muchos de los candidatos de los que hoy hablan de la república y de lo mal que está todo, fueron ministros de aquella primera alianza", disparó recordando el 2001, "fue la primera alianza que culminó en una crisis sin precedentes", y recordó el rol de Néstor: "el presidente menos votado de la historia, hizo historia, ese hombre desendeudó a la Argentina del FMI en el 2005".

"El ministro Dujovne dijo que nuestro gobierno había dejado un nivel de endeudamiento escandalosamente mínimo", señaló en referencia al gran condicionante que ahora significa la deuda adquirida por el gobierno de Macri.

"Te llames peronista o kirchnerista sabés por qué lo sos. Los que son macristas, lo que son de Cambiemos ¿pueden invocar derechos, garantías, ideas símbolos cosas? no, muchas veces es el odio hacia el otro, al que es diferente, debemos ser capaces de decir por qué queremos esto", señaló y agregó "esta forma que pretenden imponernos, de vincularlos a partir del odio, de la negación del otro, yo quiero una sociedad donde cada uno es lo que es no para negar al otro sino porque tal vez es mejor lo que mi espacio hace que el otro", concluyó.

"Los errores, las fallas que cualquiera puede cometer, y esto no significa ni disculpa, ni minimizar, todos saben de lo que estoy hablando, todos saben que si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares yo no estaría acá, sin embargo yo no he visto pasar a nadie ni he escuchado ningún escándalo", y agrego "si mi hermana hubiera dicho Cristina es una falsa, es una hipócrita, tiene dinero en el exterior sería un inmenso escándalo repetido hasta el cansancio, y sería repetido hasta el hartazgo en cuanto medio exista", concluyó.

Finalmente habló Alberto Fernández quien agradeció la participación a Cristina. Después cuestionó a la administración de Macri por los créditos UVA: "ellos creen más en un mercado antes que un estado presente, el estado debe estar del lado los más postergados", advirtió y se preguntó por qué no se entregaron 11 mil casas casi terminadas "es para que la gente no recuerde que Cristina les dejó una casa", señaló.

"Nosotros somos un espacio político donde no todos somos iguales, algunos son más extremistas y otros más moderados, pero todos los que estamos acá revindicamos lo que se ha hecho", dijo en un mensaje de unidad.

"Ninguno tenemos vergüenza de pertenecer a este espacio, yo veo a otros candidatos de la provincia de Buenos Aires que comienzan su campaña diciendo yo no estuve en el gobierno de Macri, es impactante, los que estuvieron con Macri en esta provincia cruzaron la General Paz", destacó.

"Me apuran para que cierre con el fondo, pero ¿como nos fue cuando cerramos con el fondo?", señaló "vayan y miren lo que hicieron durante su gobierno, estaban orgullosos de haber destruido el sistema de salud", recordó.

Finalmente dio un fuerte espaldarazo a Tolosa Paz y a Daniel Gollan a quienes agradeció por haber participado en la creación de la tarjeta AlimentAR y por el tratamiento de la pandemia.

Más temprano, el presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el acto por el 171º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, que tuvo lugar en el partido homónimo de la provincia de Buenos Aires, y durante el cual se realizó un reconocimiento al rol de los trabajadores esenciales durante la pandemia de Covid-19.

“San Martín es un modelo que nosotros deberíamos seguir porque es un ejemplo de entrega y de dedicación, en la lucha y en la paz”, a quien “recordamos con amor, con respeto y con admiración”, afirmó el Presidente.