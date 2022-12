Apoyo a Cristina ante la definición de la sentencia en la causa Vialidad

Este martes se conocerá la sentencia en la llamada causa Vialidad, el juicio oral a Cristina Kirchner y otros doce imputados por el supuesto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz, en el que los fiscales pidieron una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Bajo la modalidad semipresencial, los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, estarán en una de las salas de Comodoro Py y el resto de las partes se conectarán a través de la plataforma Zoom.

En ese marco, diversas organizaciones que integran el Frente de Todos anunciaron que se movilizarán hasta los tribunales de Retiro en respaldo a la vicepresidenta, mientras que, desde el sector de los Curas en Opción por los Pobres, se convocó a una vigilia.

Por su parte, el PJ bonaerense y kirchnerismo deciden esperar la sentencia, para “luego definir qué acciones tomar”, aunque reconocen que “hay una gran presión de las bases militantes para salir a la calle a defender a Cristina”.

Asimismo, funcionarios y funcionarias del oficialismo, expresaron en las últimas horas su apoyo a la exmandataria, ante la persecución política que sufre por parte de jueces, fiscales y dirigentes de la oposición.

El apoyo de Vialidad Nacional

Funcionario y funcionarias de Vialidad Nacional, difundieron ayer un comunicado en el que muestran su ferviente apoyo a la vicepresidenta, quien, durante su gestión, “recuperó el rol histórico de Vialidad Nacional: hacer caminos que transforman el país y cada una de sus regiones”, señalaron.

“Nos manifestamos en relación a la clara persecución judicial de la que es víctima la Sra. vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la cual se señala permanentemente a Vialidad Nacional como el organismo que permitió desmanejos en la obra pública por falta de transparencia y mecanismos de control interno”, expresaron en el comunicado.

Y respecto a la denuncia que les compete, focalizaron: “Este organismo ha tenido y tiene mecanismos de control internos y externos sobre la contratación de la obra pública y los procedimientos son absolutamente transparentes, garantizando la absoluta imparcialidad de todos los procesos administrativos de adjudicación y contratación”.

“Defendemos a Cristina Fernández de Kirchner, y defendemos a la Institución que durante la actual gestión ha recuperado el rol histórico de Vialidad Nacional: hacer caminos que transforman el país y cada una de sus regiones”, remarcaron.

Asimismo, arremetieron contra le gestión de Mauricio Macri. “Nos tocó asumir en el año 2019, después de una gestión cuyo objetivo fue desarticular y paralizar Vialidad Nacional: se frenaron las obras y proyectos, se persiguió a trabajadores y trabajadoras incluso con despidos sin sumario previo, se congeló la carrera administrativa, no se reemplazaron puestos vacantes, no se incorporó maquinaria ni equipos viales”, señalaron.

Y subrayaron: “Dejaron una institución desmoralizada, con personal maltratado, sin obras y sin capacidad operativa para atender las redes nacionales en cada distrito. No es casual, no es desidia, no es inoperancia: esta fue una decisión cuyo objeto fue crear el marco propicio para la realización de negocios privados, por medio de los ya tristemente célebres contratos de Participación Público Privada o PPP””.

“Manifestamos nuestro apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y desde la Dirección Nacional de Vialidad ratificamos el compromiso de redoblar los esfuerzos para estar presentes en cada rincón de nuestra Patria”, culminó el comunicado.