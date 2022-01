Así se armó la causa contra el Pata Medina

Los videos de la mesa antisindical macrista, que demuestran cómo desde el gobierno de María Eugenia Vidal se promovía el armado de causas contra dirigentes sindicales, fueron solo el comienzo. A medida que avanza la investigación de la “Gestapo macrista”, más verdades salen a la luz.

Entre dichas causas, se encuentra aquella impulsada contra Juan Pablo “Pata” Medina, quien terminó preso. A través de una nota publicada en El Cohete a la Luna, la periodista Alejandra Dandan explicó de qué manera fue armada.

El 26 de septiembre de 2017, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, detuvo al Pata Medina, procesándolo por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión el siguiente 13 de octubre. Cinco días más tarde, de acuerdo con lo que surge de la libreta de notas del secretario privado Darío Nieto, el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, llamó al entonces presidente Mauricio Macri para decirle que el juez de Quilmes quería hablarle.

Siguiendo con los registros de visitas en la Casa Rosada, las denuncias y la reunión en la sede del Banco Provincia cuyos videos fueron difundidos, el armado de la causa podría haber empezado el 4 de mayo de ese mismo año, según detalla Dandan.

Ese día, Macri recibió en la Casa Rosada al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y a Marcelo Villegas. Poco después, el 9 de mayo, la AFI comenzó a producir los primeros informes de inteligencia del Pata Medina. El 12 de mayo hubo una primera denuncia anónima ante la fiscalía general de La Plata, que no prosperó. El 15 de junio se hizo la reunión con los espías en la sede porteña del Banco Provincia. Allí, Villegas pidió notas institucionales con palabras claves a los empresarios, que luego fueron entregadas al juzgado de Armella el viernes 25 de agosto y quedaron incorporadas casi al comienzo del expediente, indica la periodista.

Un día antes de esa entrega, el jueves 24 de agosto, Villegas volvió a ver a Macri. Estuvo reunido más de tres horas, según el libro de ingresos a Casa Rosada. Dos minutos antes había entrado la gobernadora María Eugenia Vidal con destino al despacho de Marcos Peña. Vidal dejó el edificio a la misma hora que su ministro.

Las cartas de los empresarios

En la reunión del Banco Provincia hubo 15 personas: 3 integrantes de la AFI, 2 ministros (Trabajo e Infraestructura), 1 subsecretario (Justicia), 1 senador provincial (Juan Pablo Allan, enlace con el Consejo de la Magistratura de la Provincia), 1 intendente (Julio Garro) y 7 integrantes de cámaras empresariales y profesionales.

Las notas están firmadas por lo menos por 4 de los 7 empresarios, según informa Dandan. Por la Cámara de Desarrolladores Urbanos, firmaron Ricardo Alconada y Fabián Cusini; por el Colegio de Arquitectos de la Provincia Distrito 1 firmó Guillermo Moretto y por APYMECO, Jorge del Río, uno de los más locuaces de la reunión. No son las únicas cartas. También presentó nota la Cámara de la Construcción Argentina delegación Buenos Aires, el Colegio de Ingenieros Distrito V, la Unión Industrial del Gran La Plata y la Asociación de Comerciantes e Industriales en Materia de la Construcción.

Todas las notas siguieron las recomendaciones del ministro: debían ser distintas, parecer espontáneas, no mencionar la reunión, cada quien no habla en nombre personal, sino de las instituciones y con un catálogo de palabras que debían contener. Villegas había leído las palabras: coacción, amenaza, extorsión, apriete, comportamiento delictivo, pérdida de inversiones, hostigamiento, violencia y vandalismo. También dijo que él recibiría las notas: “En cuanto ustedes me las puedan hacer llegar, a nombre mío, personal, confidencial, en mano, Avenida 7, las recibe Diego Visilio”.

APYMECO utilizó el catálogo de palabras completo: coacción, extorsión, apriete, amenazas, aportes extraordinarios, actos de violencia y vandalismo. Del Río le escribe al ministro en nombre de la entidad y se queja porque deben suscribir un convenio con el gremio por salarios, doble fondo de desempleo y personal de la bolsa de trabajo del sindicato.

Luego, dice: “Lo expuesto reviste una gravedad de trascendencia ya que quien no firma –dijo— no puede empezar una obra, razón por la cual el acto resulta no solo coactivo, sino extorsivo”. Luego escribió: “Los empresarios son víctimas de apriete, ya que se les exige bajo amenaza de parar emprendimientos la realización de aportes extraordinarios para el camping”.

Y dijo: “El accionar del grupo se completa con actos de violencia o vandalismo contra el personal de las obras, ejerciendo el control de las obras por imperio del miedo”. Villegas reunió todo esto en un expediente administrativo que tenía iniciado también en el mes de mayo.

Ingresos a la AFI

La Justicia de La Plata le pidió a la AFI una compulsa de los ingresos de funcionarios bonaerenses antes y después del encuentro en el Banco Provincia. La respuesta fue enviada el último viernes con doce registros de visitas de primeras líneas del gobierno bonaerense a las máximas autoridades del organismo.

El informe establece un dato importante: el ingreso del ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca, su par bonaerense Marcelo Villegas y el subsecretario de Justicia de la Provincia, con nueve minutos de diferencia, al edificio de la AFI el día 31 de julio de 2017. La fecha es importante: ese día se abrió la causa federal sobre el Pata Medina con un sobre anónimo de dos carillas y la acusación de lavado de dinero por la relación con la empresa Abril Catering.

La lista de visitantes tiene a Julio Garro, intendente de La Plata; Gustavo Ferrari y Adrián Grassi, ministro y subsecretario de Justicia bonaerense y a Triaca de Nación. Por la AFI, aparecen Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Diego Dalmau Pereyram - el ex Director Operacional de Contrainteligencia– y Sebastián De Stéfano de Jurídicos. La reunión del BAPRO fue el 15 de junio. Antes y después ocurrió esto:

12/06/2017: Julio Garro visita a Silvia Majdalani

26/06/2017: Gustavo Ferrari a Gustavo Arribas

El día clave, con una diferencia de nueve minutos, ingresaron:

31/07/2017 Adrián Grassi visita a Dalmau

31/07/2017 Marcelo Villegas a Dalmau

31/07/2017 Alberto Jorge Triaca a Arribas

Luego:

08/08/2017 Adrián Grassi visita a Dalmau

25/08/2017 Gustavo Ferrari a Majdalani: ese día, el Ministerio de Trabajo envía las cartas de los empresarios al juzgado de Armella.

El 26 de septiembre de 2017 detuvieron al Pata Medina. Antes y después entraron estas personas:

06/09/2017 Gustavo Ferrari visita a Arribas

14/11/2017 Julio Garro a Majdalani

19/10/2017 Gustavo Ferrari a Arribas

04/12/2017 Gustavo Ferrari a Majdalani

02/01/2018 Adrián Grassi a De Stéfano