ATE lanzó un paro contra el examen de idoneidad

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo jueves 5 de diciembre. El reclamo que impulsa la medida de fuerza no es solo por mejoras salariales, sino para manifestarse en contra del examen de idoneidad que el Gobierno nacional tomará a empleados públicos.

Además, desde el gremio denuncian amenazas por parte del Ejecutivo manifestadas a través de diferentes ministerios. En este sentido, destacaron “la tónica de violencia” desde la gestión libertaria, que incluyó sanciones anunciadas por el Ministerio de Justicia de la Nación luego de los reclamos en el Registro de la Propiedad Automotor.

“Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora, con exámenes de idoneidad que son ilegales, pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El paro fue ratificado en el Plenario Nacional de Delegados. Allí, los trabajadores consideraron que la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año.

El rechazo al examen de idoneidad

A principios de octubre, el Gobierno nacional anunció que se le tomará un examen de idoneidad a 40.000 empleados de la planta transitoria y con contratos, excluyendo a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans. El objetivo es definir su continuidad o no dentro del Estado, ya que a partir de ello se definirá la renovación de su contrato. Según denunciaron desde ATE, entran trabajadores con incluso 20 años de antigüedad.

El proceso comenzará en diciembre y la primera fase será para jurisdicciones y entidades que tengan su asiento habitual de trabajo en el AMBA. Según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, se tomarán alrededor de 2.000 exámenes por día. Además, la evaluación también incluirá a aquellos que sean contratados a partir del 1 de enero.