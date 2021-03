Avellaneda: echaron a joven militante cuando se supo que recibió la vacuna anti-Covid

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Avellaneda, Magdalena Sierra, decidió ayer prescindir de los servicios de Stefania Purita Díaz, una joven becaria que cumplía diversas tareas en el municipio y que además militaba en la agrupación Eva Perón, que conduce el marido de Sierra, el exintendente Jorge Ferraresi, actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

La noticia no sería llamativa, quizás, si no fuera porque la joven Purita Díaz compartió recientemente en redes sociales fotos en las que exhibía el certificado de vacunación de la campaña contra la Covid-19, a pesar de su juventud y de no formar parte de los grupos prioritarios (docentes y personal de salud, además de los mayores de 60 años).

La novedad fue difundida por diversos medios de prensa que vincularon el hecho a la seguidilla de polémicas por presuntos casos de “vacunación vip” en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires.

El despido de la joven también generó ecos en la prensa. Extraoficiamente circularon explicaciones sobre la decisión de inmunizar a la becaria, pero voceros del municipio consultados ayer por diario Hoy dijeron que no habría ninguna comunicación oficial sobre el tema.