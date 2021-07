Axel Kicillof: "El verdadero candidato es la unidad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof aseguró hoy que los precandidatos del FdT representan "un renacimiento" de la Argentina, y afirmó respecto a la oposición que "no es cuestión de rostros, es de políticas", para diferenciar lo que representan ambos espacios.

En ese marco, mencionó que el camino es "con todos" y destacó el "esfuerzo inmenso" que hizo el ministro de Salud Daniel Gollan, hoy precandidato a diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, y la tarea "social" realizada por Victoria Tolosa Paz, también precandidata de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en un acto que tuvo como escenario la fabrica Queruclor, en la localidad de Garín, partido de Escobar.

Frases de Axel Kicillof

"Tenemos candidatos que representan las ideas y el proyecto que trajimos en 2019"

“Toda la Provincia tuvo camas, respirador, atención médica, todo lo que necesitó en medio de una tragedia tremenda”

“Estamos en ese momento de bisagra, dando vuelta la página porque la salida de la pandemia es la vacuna”

"Mientras algunos buscaban boicotear, las grandes mayorias en todo el país apostaron a los cuidados y a la solidaridad. Lo que viene es el capitulo siguiente”

“Tenemos pendiente ese trabajo más lo que la pandemia dejó. Nuestros candidatos expresan un renacimiento que nos toca llevar adelante, recuperar ingresos, trabajo, con una sociedad que sabe de los esfuerzos, con empresarios que invierten y creen en el país y no miran cotizaciones de no se donde para no hacerlo”

"El verdadero candidato es la unidad”.