Axel Kicillof: "estamos terriblemente orgullosos del esfuerzo realizado"

Axel Kicillof confirmó en conferencia, junto a Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, que mantendrán la cuarentena obligatoria con el fin "de cuidar la salud de las y los bonaerenses", pero que intentará reactivar las empresas de producción: “En la provincia se encuentra la mayor producción del país y queremos evitar que haya desabastecimiento y aumento de precios. Vamos a solicitar la autorización al la Nación, para las empresas de producción. Siempre con los recaudos necesarios. El transporte para la industria, tiene que ser propios por la empresa.”

También enfatizó que “no pueden viajar en transportes públicos, aquellas personas que no sean trabajadores esenciales”. Y destacó el esfuerzo de los ciudadanos: “estamos terriblemente orgullosos del esfuerzo de los y las bonaerenses. Eso ha contribuido a que no haya una catástrofe sanitaria. Estoy orgullo de que el presidente haya tomado las medidas a tiempo. El aprendizaje de esta pandemia, es que la mejor vacuna es la solidaridad, con Estado presente. Pese a algunas excepciones y acusaciones, la dirigencia política ha trabajado unida”.

También destacó el esfuerzo de la provincia de Buenos Aires con respecto al cuidado sanitario: “duplicamos las camas de internación en la provincia, gracias al esfuerzo de los y las trabajadoras. No podemos confiarnos, porque la enfermedad no está controlada, pero está contenida. Tenemos contagios y hoy nos toca cuidarnos, pese a las ansiedades que quieren generar. Hay que seguir tomando recaudos y mantenerse en casa. Hay que ser cuidadosos y seguir con la cuarentena”.

Además destacó que hay lugares en Buenos Aires, donde no hay casos de Covid-19, que se han permitido actividades: “la provincia concentra el 54% del PBI industrial del país y el 60% de la pobreza. En municipios donde no llega el coronavirus, se ha autorizado actividades permitidas. Pero continúan los sistemas de prevención y los recaudos necesarios, para que la enfermedad no llegue a los lugares que no está”.

Por otro lado, dejó en claro que la salida de los chicos pequeños será organizada por municipio: “en cuánto a los niños, vamos a proceder por municipio. Vamos a inclinarnos más para que acompañen a sus padres a hacer compras”.