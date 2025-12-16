Guiño del Banco Central a la devaluación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que acelera el ritmo de devaluación a partir de enero a partir de modificar el esquema de bandas cambiarias.

Según el comunicado que difundió el organismo, los límites donde se mueve el precio del dólar se actualizará por inflación. Actualmente, las bandas se actualizan a un ritmo de 1% mensual.

La medida busca mejorarle la competitividad al peso, en medio de profundas y variadas críticas de bancos, inversores y economistas por el atraso cambiario. “Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”, explicó el BCRA.

Con este cambio, se busca que el precio de la divisa, que usualmente se ubica más cerca de su máximo, arrojaría una apreciación real.