Bahillo ratificó la continuidad de las retenciones y habló del “dólar soja”

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, adelantó en declaraciones radiales que habrá modificaciones en el “dólar soja”, herramienta que había dispuesto el Ministerio de Economía para que los productores liquiden la cosecha con una ventaja financiera.

“No ha habido mucha liquidación con este sistema. Hubo una semana donde, más allá de esta herramienta, había cuestiones que la excedían y no había liquidación. La herramienta no está teniendo muchas liquidaciones y por eso los productores plantearon que no es de fácil acceso, es burocrática. Tomamos el tema y nos comprometimos a analizarlo”, señaló.

En ese mismo sentido, consideró que “la herramienta se puede mejorar para darles accesibilidad a los productores. Se mantendría en el actual esquema, pero modificaríamos el mecanismo administrativo”.

Por otro lado, ratificó que por el momento no habrá modificaciones en las retenciones: “Todos entendemos que las retenciones se van a sostener, es imposible modificar hoy por la situación de las cuentas públicas del país el tema de las retenciones. No hay cambio en el esquema de retenciones”.

Asimismo, también apuntó que no habrá modificaciones al tipo de cambio, ya que “una devaluación lo único que genera es agravar la pobreza, no es por ahí la salida. No amerita que no evaluemos algunas cuestiones, pero no hay modificaciones al tipo de cambio”.

En cuanto al cupo exportable para el sector ganadero, señaló: “El objetivo es aumentar las exportaciones e ir sacando el cupo a largo plazo, no hay que ser dogmáticos sino responsables, administrar las cuotas que nos permitan garantizar el funcionamiento de otras cadenas y del mercado interno”.

Bahillo consideró además “muy positivo” el primer encuentro con la Mesa de Enlace, ya que “no era una reunión resolutiva, sino comenzar una agenda de trabajo e ir dando respuesta a las diferentes temáticas que se plantearon”.

“Nunca consideré al sector un enemigo político, para nosotros son importantes todos los sectores de la economía argentina”, sentenció.

El funcionario dijo además que “tenemos una diversidad productiva que nos enriquece y vamos a construir agenda con todos los sectores. Uno no puede dejar de ver la gravitación que tiene el sector ganadero y agropecuario. Todos los sectores son importantes, empezamos por la Mesa de Enlace, pero vamos a mantener agenda con todos los sectores productivos”.