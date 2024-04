Bullrich: “Los que tienen que tener miedo son los delincuentes de este país”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que todos los días los narcotraficantes intentan sacarlos “con amenazas” y anunció el envío de un proyecto al Congreso para que todos los integrantes de las organizaciones criminales tengan la pena más alta que reciba un miembro de la banda por parte de la Justicia.

“Todos los días intentan sacarnos con amenazas. Les pedimos a todos los jueces de la República que no vayamos para atrás en los mecanismos que estamos llevando adelante en las cárceles”, sostuvo Bullrich durante una conferencia de prensa.

En esa línea, la funcionaria expresó: “Hay millones de ciudadanos que caminan nuestras calles que no tienen seguridad y que saben que estamos trabajando para que vivan más seguros. No me parece bueno que yo me proteja más que los ciudadanos”.

La titular de Seguridad anunció, además, el envío de una ley al parlamento para que todos los miembros de una banda narco reciban la misma pena que el miembro de la organización que haya tenido la condena más alta.

“Estamos enviando al parlamento una ley que haga que todos los miembros de una organización tengan la pena máxima de uno de los de la máxima pena que tenga esa organización”, adelantó Bullrich.

En tanto, la ministra brindó detalles de los operativos donde se detuvo al extestaferro de Esteban Alvarado y actual de Julio Andrés Granthon, ambos detenidos en cárceles federales.

En conferencia de prensa, la ministra calificó de “enormemente importante la operación que se realizó el día de ayer” y afirmó que “se detuvo a otro de los lavadores de activos y operaciones de narcotráfico que a través de compra de bienes y de activos participa de esta red”.

“Se detuvo a 11 miembros que lavaban los activos de, primero, Esteban Lindor Alvarado, y luego de Rodríguez Granthon, ambos detenidos en cárceles federales”, detalló Bullrich.

La ministra llevó a cabo la rueda de prensa luego de que la Policía desmantelara en Rosario una organización criminal y detuviera a 11 personas en el marco del Plan Bandera dispuesto en Santa Fe por el Ministerio de Seguridad.

Entre los detenidos está su líder, Jorge Antonio Benegas, extestaferro del narco Esteban Alvarado. Se realizaron 26 allanamientos y se detuvo a nueve miembros de la banda criminal, además de incautarse estupefacientes, armas, gran cantidad de dinero y celulares.