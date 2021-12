Chubut: derogan la ley de zonificación minera y llaman a un plebiscito

Luego de que se desataran protestas en toda la provincia de Chubut, al igual que en gran parte del país a modo de solidaridad, contra la explotación de la megaminería a cielo abierto, este lunes el mandatario provincial dio marcha atrás.

El gobernador chubutense, Mariano Arcioni, decidió derogar la ley de zonificación que tanto revuelo trajo por estos días, ya que daba vía libre a la megaminería, con las consecuencias ambientales que ello implica.

No obstante, llamará a un plebiscito para ver si aprueba el proyecto o no, tras las masivas protestas: “Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, dijo Arcioni.

"Mientras tanto, hemos decidido: Derogar la ley; e Impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo. Durante este tiempo abriré un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra”, concluyó.