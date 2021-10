“Con Macri y con Vidal perdimos muchísimo, los argentinos y los bonaerenses lo sabemos”

A solas con diario Hoy, Daniel Gollan, exministro de Salud de la Provincia y candidato a diputado por Buenos Aires, realizó un balance de la elección y evaluó la estrategia para dar vuelta las cifras.

El representante del oficialismo remarcó haber hecho una lectura del mensaje de las urnas y un mapeo de los bonaerenses que no han concurrido a la elección y sus motivos. En este análisis está la esperanza de un resultado diferente, que Gollan ve como algo posible.

—¿Qué balance hacen del resultado de la elección?

—Nosotros la tenemos leída, a partir de un análisis que hemos hecho con muchos dirigentes, funcionarios e intendentes, pero fundamentalmente hablando cara a cara con referentes del pueblo, con jubilados, con trabajadores, con la juventud, con comerciantes, para ver cuáles son sus demandas, porque toda elección tiene un mensaje. Uno sabe que en medio de una pandemia cruel y tremenda como la que azotó al mundo, la vida de las personas generalmente empeora, porque las pandemias hacen estos daños. Nuestros gobiernos (nacional, provincial y municipal) han intentado hacer todo lo posible dentro de lo que estuvo a su alcance, en el marco de una situación complicada de origen, cuando tomamos el gobierno en 2019 para sostener la vida primero y la actividad económica después, pero obviamente con esas limitaciones de la pandemia.

—¿Cuál es ese mensaje?

—Hemos entendido el mensaje que nos dieron en las urnas. Algunos expresan la necesidad de que los atendamos más todavía de lo que pudimos hacer hasta ahora, y hay que tomar nota de eso. Otros nos expresan que hay algunas cuestiones que no los conforman. Algunos nos dicen que no sabían que había que votar obligatoriamente, aunque parezca mentira. Muchos nos dijeron que les cambiaron la escuela y les quedaba muy lejos. Hay que tomar nota de todo lo que sucedió, porque se dio un fenómeno extraño: una situación en la que no es que va mucha gente a votar y vota en contra de nuestro proyecto, sino que votantes históricos que nos acompañaron en 11 elecciones no fueron a votar. Entonces hay un mensaje que hay que interpretar y creemos que lo hemos interpretado y ahora estamos yendo a visitar uno por uno a esos vecinos, casa por casa, puerta por puerta, preguntándole qué le sucede, nunca enojándonos. Nosotros no nos enojamos con los votantes y tratamos de interpretar cuál es el mensaje, dialogando y charlando con ellos y organizándonos mejor.

—¿Cómo evalúa las chances de cara al 14 de noviembre próximo?

—Ya saliendo de la pandemia, la próxima elección se va a dar con escuelas mucho más normalizadas y pudiendo trabajar de forma muy normal, algo que no se pudo hacer en la elección anterior, por lo que la sociedad en su conjunto va a poder ir a votar confiada, porque ya tiene sus vacunas, porque está segura y ha normalizado en general toda su vida, producto del esfuerzo que se hizo para la vacunación.

—¿Qué van a hacer para dar vuelta el resultado?

—Tener diálogo, escuchar mucho y seguir trabajando como hasta ahora, recorriendo toda la Provincia, barrio por barrio, casa por casa, club de barrio por club de barrio, centro de jubilados por centro de jubilados, sindicato por sindicato, hablando, comunicándonos y transmitiendo nuestra propuesta. Y por último decirles que nosotros venimos para hacer lo que nos comprometimos en 2019, a un ritmo del doble o el triple de velocidad, porque la pandemia nos impidió ir más rápido. Pero también les pedimos que miren lo que está planteando y haciendo la oposición, que ya ha presentado proyectos de ley para que perdamos derechos. Personas de 40 o 50 años que puedan ser despedidas sin indemnización es el proyecto que trae Juntos por el Cambio. Que no indemnicemos a nadie y poder echar a la gente que quieran. Eso sería dramático para los trabajadores y traería aparejada una disminución en los salarios, porque esto provocaría una disputa por los puestos de trabajo y el que pierde derechos va a ser el trabajador. Así que estamos diciéndoles que, si vienen al Congreso manos suficientes del lado de Juntos por el Cambio, probablemente voten leyes que atenten contra los derechos de la mayoría y va a empeorar nuestra calidad de vida.

—Entonces, ¿creen que hay chances de obtener un resultado diferente?

—Estamos convencidos de que si ese porcentaje muy alto de personas que no fue a votar y que hemos mapeado (la enorme mayoría es de barrios populares, de gente que hace 10 u 11 elecciones nos acompaña con su voto, que es un voto que cree en el Frente de Todos, que creyó en su momento en Unidad Ciudadana y en el Frente para la Victoria, que es un voto de trabajadores, un voto de gente de las barriadas populares) va masivamente a sufragar, como esperamos y propiciamos que vaya, habrá un porcentaje altísimo de ese segmento que votará por nuestro espacio, por la propuesta histórica de generar cinco millones de fuentes de trabajo como generamos entre 2013 y 2015, abriendo 233.000 pymes como hicimos entre 2013 y 2015, mejorando la calidad de vida de toda la población, favoreciendo la institucionalidad, elevando nuestro sistema democrático. Creo que la gente que va a ir a votar y que no fue en las PASO, se va a inclinar mayoritariamente por eso y no por regresar a situaciones tristes que vivimos entre 2015 y 2019, con la pérdida de numerosas fuentes de trabajo. Con (Mauricio) Macri y con (María Eugenia) Vidal, perdimos muchísimo, los argentinos y los bonaerenses lo sabemos.