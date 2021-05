Corte y protesta por falta de pago frente al Ministerio de Salud

Esta mañana, se llevó a cabo una protesta en la puerta del ministerio de Salud, ubicado en 51 entre 17 y 18, de los gremios vinculados al Plan INCLUIR. Este proyecto, en su momento tiene por finalidad trasladar a las personas discapacitadas a los diferentes centros de rehablitiación.

Daniel Mazuzzo, uno de los afectados, expresó: "es un programa ya de varios años, hace varios meses muchos compañeros no pueden cobrar. Van a continuar esta jornada de protestas en la sede de IOMA".

"Estamos trabajando desde el primer momento de la pandemia, somos transportistas para personas con discapacidad. Nosotros los llevamos a las terapias, y en el caso de que no haya terapias ni centros, llevamos los materiales didacticos a los hogares", agregó Mazuzzo.

"Todavía hay una deuda atrasada del 2019, también del 2020 y del 2021. De esta manera, no podemos continuar y hasta que no paguen el total no vamos a continuar. Nosotros no cobramos desde el 2020 y ahora en el último mes de mayo, algunos cobraron y otros no. Lamentablemente se comprometieron a pagar deuda atrasada del 2019 y hasta ahora no lo están haciendo, ya no nos queda plata" cerró.