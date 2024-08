Crece la tensión en LLA: Arrieta denunció a Mayoraz por violencia de género

El bloque de diputados que responde a Javier Milei vivió un momento de tensión que evidenció la crisis que atraviesa el espacio y que sentó un precedente en la Cámara de Diputados ya que nunca se había registrado una denuncia por violencia de género en el cuerpo.

La visita a genocidas detenidos en el penal de Ezeiza y el reciente rechazo de la Cámara baja al DNU, que le otorgaba el envío de $100 mil millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), aceleraron el conflicto interno del bloque, que amenaza con un quiebre inminente.

La diputada Rocío Bonacci aseguró que "el bloque no está bien" y reveló lo ocurrido en la reunión libertaria, donde aseguran que hubo gritos y forcejeos. "Un colega del bloque, Nicolás Mayoraz, señaló a la diputada Lourdes Arrieta de ser una operadora kichnerista, de jugar en contra del Gobierno, lo cual me parece que no es cierto y su reacción totalmente humana fue explotar en llanto", explicó la diputada.

"La agresión de Mayoraz fue en un tono elevado, totalmente injusto, de muy mal tono. Fue duro e incómodo, realmente el bloque no está bien, pero me parece que la diputada tiene el derecho de defenderse, como mujer y como persona", continuó Bonacci.

Testigos indicaron que Arrieta terminó con temblores corporales y debió ser asistida por los médicos. Además, sostuvieron que la diputada "se retiró porque Martín Menem pidió que se llame a seguridad, la diputada Marcela Pagano abrió la puerta y se la llevaron".

Tras ese episodio, Lourdes Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia de Género (OVD) de la Corte Suprema de Justicia a presentar una denuncia contra su compañero de bloque, el santafesino Nicolás Mayoraz, por agresión y maltratos.

Según informaron, la OVD puede tomar medidas y puede haber orden de restricción de acercamiento, lo cual obligaría a que el bloque de La Libertad Avanza realice cambios en su conformación.