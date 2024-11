Cristina Kirchner será la nueva Presidenta del PJ y busca unidad partidaria

La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) proclamó a Cristina Kirchner como la nueva presidenta del partido, luego de que Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, renunciara a apelar la inhabilitación de su lista. La decisión del gobernador riojano fue confirmada en una reunión en la Casa de La Rioja, donde aseguró que no avanzará con una disputa judicial por el control del PJ. Con esta resolución, la exmandataria se prepara para asumir la conducción del partido el 17 de noviembre.

La lista “Primero La Patria”, encabezada por Cristina Kirchner, fue la única que cumplió con todos los requisitos del cronograma electoral, obteniendo 106.125 avales válidos de los 159.144 presentados. Sin embargo, algunos registros excedieron el límite permitido en Buenos Aires y otros fueron considerados inválidos o requerían observación. Quintela, tras reunirse con sus apoderados y alrededor de 70 dirigentes, decidió no apelar la resolución y reconoció a Kirchner como la autoridad máxima del PJ, aunque dejó claro que mantendrá una postura crítica dentro del espacio.

Tras la proclamación de Cristina Kirchner, Ricardo Quintela manifestó su intención de trabajar en conjunto y ampliar el espacio político. Aunque no ha hablado aún con la ex presidenta, anticipó que ambos mantendrán un diálogo en los próximos días. En declaraciones radiales, Quintela expresó que si bien no está completamente conforme con el fallo de la Junta Electoral, ha decidido no prolongar el conflicto y afirmó que van a “acompañar” en pos de consolidar el partido para hacerle frente a las políticas libertarias.