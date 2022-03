Cúneo Libarona afirmó que Grassi “miente”

El letrado Cúneo Libarona, que representa al empresario Horacio Homs, presentó ayer un escrito ante el Juzgado Federal en el que se investiga el funcionamiento de la mesa judicial montada para armar causas contra sindicalistas durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En el mismo, se desmenuza la declaración del exviceministro de Justicia, Adrián Grassi, y afirma que éste “miente”.

Homs, que además es el suegro del futbolista Rodrigo De Paul, se presentó como querellante en la causa de la Gestapo antisindical, porque él mismo, según afirma, fue una de las víctimas de la estructura de persecución montada por el gobierno vidalista, que, según pudo saberse, en realidad fue coordinada desde la administración nacional, por orden de expresidente Mauricio Macri.

“Estamos examinando los descargos que presentaron en sus declaraciones indagatorias los imputados y determinando su falsedad. Todos parecidos, que no sabían para qué iban, que no se conocían, que la filmación no la conocieron y es inválida, hablaron de otras cosas diferentes a las que surgen del video y otras excusas baladíes”, explica Cúneo Libarona en su presentación ante el juez federal Ernesto Kreplak, que imputó a todos los participantes en la reunión secreta de la “Gestapo” en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), en junio de 2017, y que fue registrada en video por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Específicamente, se centró en el escrito que presentó Grassi, y aseguró que el exfuncionario vidalista “miente”.

El letrado cuestionó la explicación dada por el exviceministro sobre sus comunicaciones con el secretario del juzgado de Luis Armella, Pablo Wilk, para “articular la comparecencia” de empresarios que estaban “próximos” a declarar por una denuncia anónima, pero los empresarios fueron citados al día siguiente.

“¿Grassi es vidente y ve el futuro? No, no es vidente”, argumenta Cúneo Libarona: “Lo único evidente que es todos sabían (Grassi y el Juzgado) que la denuncia anónima no tenía nada de anónima, que atrás de ella estaba la gente del video, especialmente los espías que en un Estado republicano no tienen que dedicarse a ordenar tareas ilegales y ser anónimos, y que se estaba construyendo una trampa judicial” de la que, entre otros, habrían sido víctimas Homs y su expareja, Liliana Frontán.

“Estaban armando todo, señor juez”, concluye el abogado. “No caben dudas, pues, que Grassi (el articulador) miente y se comunicó con Wilk (el pensante, el arquitecto) para pedirle que cite rápido a ciertos empresarios”.