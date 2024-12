Denuncian a Bullrich por la falsa inauguración de un penal

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inauguró este viernes en la localidad santafesina de Coronda una nueva cárcel federal, en un acto en donde participaron autoridades provinciales y locales. En ese contexto, el intendente local, Ricardo Ramírez, denunció que la inauguración se trató de una puesta en escena en la que se llevó a detenidos de otras instalaciones para filmarlos y luego trasladarlos devuelta al penal de origen.

“Nos enteramos de que se iba a inaugurar la cárcel, nos sorprendió mucho el discurso de la ministra cambiando varias cosas que veníamos hablando”, detalló Ramírez en una entrevista televisiva, y agregó: “Siempre dijimos que necesitábamos la garantía de la tranquilidad para los vecinos de Coronda. En todo momento se dijo que iban a abrir un perfil C, que es un perfil de internos que ya prácticamente estaba en estado de libertad, y luego la ministra en el discurso dice que van a venir internos de alta peligrosidad y que la cárcel está preparada para esto”.

Cabe recordar que, luego de la presentación del penal, Bullrich realizó un posteo en sus redes sociales, donde señalaba: “Hoy fui personalmente a inaugurar la nueva cárcel federal de Coronda, Santa Fe, donde encerramos a los primeros delincuentes que estarán tras las rejas en este complejo”, haciendo alusión a los reclusos que, en realidad, habían sido “prestados” por otras instituciones.

“Tuvimos una reunión hace diez días con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con toda la plana mayor, con el Servicio Penitenciario provincial, con el ministro, con la vicegobernadora, y en ningún momento se habló de hacer llegar a internos acá, en ningún momento en la reunión”, aclaró Ramírez.

“Creo que hasta fin de abril no se va a colocar internos acá. Ojalá se termine mucho antes y podamos resolver distintas situaciones. Hoy hay mucha gente demandando alquileres, demandando lugares donde vivir, hay muchas cosas que todavía no hemos resuelto, desde hace 8 meses que venimos trabajando y no hemos avanzado en nada. No hacía falta anunciar con bombos y platillos todo esto, no hacía falta que yo termine en los medios”, concluyó el intendente de Coronda.

De esta forma, la puesta escena de Bullrich en Santa fe suma otro papelón en el historial de la ministra de Seguridad del Gobierno libertario.