Denuncian que el sindicato municipal llevó empleados a la marcha contra Ramos Padilla

La marcha de protesta contra el fallo del juez Alejo Ramos Padilla que dictaminó que no hubo delito en la llamada “megatoma de Los Hornos”, y de la que participaron prominentes figuras del frente opositor Juntos, no fue todo lo espontánea que habría podido parecer, según una información que atribuye al propio sindicato municipal el haber llevado a trabajadores de la comuna a esa manifestación.

Diario Hoy, que en su edición de martes informaba sobre los apoyos cosechados por la decisión del magistrado, en el sentido de no criminalizar la toma de tierras, pudo acceder ayer a un audio que circuló entre empleados de la municipalidad de La Plata, en el que se ofrece un micro del sindicato de Trabajadores

Municipales platense para llevarlos a la marcha, siempre que concurrieran sin vestimenta que los identificara como trabajadores de la comuna.

En el audio, atribuido a Gabriela Marino, delegada del gremio en Los Hornos, se enumeran las facilidades que tendrían los empleados para asistir a la marcha: no se les computaría la falta por el día no trabajado y se pondría a su disposición un micro que los llevaría al lugar.

“Buenas noches, chicos. Les aviso que mañana el que quiera salir de 137 y 62 con el micro del sindicato, para 8 y 50, no se le va a estar pasando falta”, dice la mujer, para luego advertir: “Fíjense que quede gente. Si trabajan seis, van tres. Si trabajan diez, van cinco, como mucho, para no dejar a la delegación sin gente. Ese día no se le va a pasar falta”.

La persona del audio hace luego dos precisiones más: “10:45 nos encontramos en 137 y 62. Sin ropa de trabajo.” Y afirma que el tema ya tiene el “ok” del delegado municipal de Los Hornos.

Fuentes consultadas por este medio dijeron que la misma metodología se utilizó en otras delegaciones y que partieron varios micros con trabajadores municipales hacia la esquina de 8 y 50, frente a la sede platense, donde se realizó, efectivamente, la manifestación, de la que participaron unas 200 personas. Entre ellas figuraban funcionarios del gabinete municipal de Julio Garro y referentes de Juntos como el diputado nacional Waldo Wolff y el diputado provincial Alex Campbell.

Diario Hoy intentó comunicarse ayer con Alfano, pero la llamada se cortó a poco de comenzar y ya no fue posible contactarlo por vía telefónica. El titular del sindicato

no respondió a los mensajes enviados posteriormente a través de WhatsApp.