Derrumbe industrial: la capacidad instalada cayó a niveles de pandemia

Desde la asunción de Javier Milei, la industria argentina enfrenta uno de sus peores momentos. Tras conocerse los últimos datos del Indec, se evidencia una caída alarmante en la utilización de la capacidad instalada: en el primer cuatrimestre de 2025, el promedio fue de apenas 56,6%, una baja de 9,2 puntos porcentuales en comparación con igual período de 2023. El dato expone el deterioro de la actividad productiva bajo la gestión de Javier Milei.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, fue categórico al respecto. “El modelo reprimarizante y de especulación financiera de Milei está destruyendo nuestra capacidad industrial y el trabajo argentino”, afirmó. Y agregó: “La utilización de la capacidad instalada industrial está por debajo del 60%, un nivel sólo visto durante la pandemia”.

Las cifras son contundentes. De los 13 bloques industriales relevados por el Indec, todos presentan caídas respecto a 2023. Seis de ellos registran derrumbes de dos dígitos. El sector más afectado es el de productos minerales no metálicos, con una baja de 21,3 puntos, seguido por las industrias metálicas básicas (-15,2), productos químicos (-13,9), tabaco (-13,6), caucho y plástico (-11,9) y la metalmecánica excluida la automotriz (-10,4).

El promedio general de 56,6% no se registraba desde el impacto del confinamiento por Covid-19 en 2020. Para López, esta situación responde a una lógica económica que prioriza la especulación y el ajuste en lugar del desarrollo productivo. “Una economía que no diversifique su producción ni agregue valor sobre sus recursos naturales no genera empleos ni desarrollo”, sostuvo.

Incluso sectores tradicionalmente sólidos como el automotriz (-8,9) o el de alimentos y bebidas (-0,3) se vieron afectados. “Absolutamente todos los bloques industriales se encuentran operando en niveles inferiores a los utilizados previo a la llegada de Milei al Gobierno”, advirtió el funcionario bonaerense.

El panorama es crítico: menos producción implica menos empleo, menos consumo y más recesión. Frente a este contexto, el ministro llamó a “defender a la industria nacional y poner a la economía real en el centro de las preocupaciones”. La advertencia es clara: sin industria, no hay futuro sostenible para el país.