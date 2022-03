Diputados aprobó el acuerdo del Gobierno con el FMI

Tras un largo debate que duró más de 10 horas, el acuerdo con el FMI fue aprobado por amplía mayoría en la Cámara de Diputados por 200 votos afirmativos, 37 negativos y 15 abstenciones.

Tras su aprobación en la Cámara Baja, el lunes empezará el debate en el Senado donde el oficialismo buscará la luz verde para refrendar el acuerdo con el organismo de crédito internacional.

La Cámara baja debatió desde la tarde de ayer y hasta la madrugada de hoy la refinanciación que el ministro de Economía Martín Guzmán negoció con el Fondo Monetario Internacional, tras la deuda que contrajo Mauricio Macri en el año 2018.

Pasadas las 18:30 de este jueves, desde el Congreso se informó que la lista de oradores se había extendido a 80 diputados más, aunque Máximo Kirchner no estaba allí, de hecho no iba a hablar, y que la votación se realizaría a las 2:40, ya en la jornada de hoy.

Una tarde caliente

Pasadas las 14:30, comenzó la sesión en la Cámara de Diputados. Lo que ocurrió este jueves fue una sesión histórica, ya que es la primera vez que se discute un acuerdo (en realidad refinanciamiento de deuda) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso de la Nación.

En la mayoría de los discursos del recinto de la Cámara baja reinó una autocrítica a la clase política de la Argentina y que por sus decisiones cada vez más crecen las radicalizaciones, que conducen a la antipolítica. Por ello, en la mayoría de las posturas se escuchó un llamamiento a asumir el pago de la deuda y mirar para adelante para así dejar de pensar en el pasado y avanzar hacia el futuro, pero con la responsabilidad del poder que la clase dirigente tiene para conducir los destinos del país.

La primera palabra la tuvo el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y diputado del Frente de Todos, Carlos Heller. Luego fue el turno de Lisandro Nieri, de la UCR.

La legisladora Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, les apuntó a aquellos diputados que jugaban con la búsqueda del default y recordó cómo había sido el 2001: un antes y un después en nuestro país. “Hoy estamos evitando un colapso, pero la crisis continúa. Los problemas de la Argentina son graves, no existe un plan económico. Estamos viviendo un espiral de deterioro constante. La inflación se está comiendo el salario de muchos de nuestros compatriotas”, señaló en su discurso.

Mientras tanto, hubo disturbios en las afueras del Congreso de la Nación, donde se manifestaban organizaciones de izquierda y movimientos sociales contra el acuerdo. Entre 10 y 20 personas prendieron fuego un contenedor de basura y provocaron incidentes. Lo llamativo es que la Policía no estaba presente, y que no había vallas en la puerta de la casa de la democracia.

El turno de los interbloques

Alicia Aparicio, del Frente de Todos, fue quien dio su postura sobre lo que se debatía luego de la diputada Oliveto. Allí habló de los logros del Gobierno en la negociación con el Fondo. “Se logró un acuerdo sin políticas de ajuste”, señaló, y también lo contrastó con todos los logros de la administración de Alberto Fernández, para luego agregar que el acuerdo “es un problema de la Argentina, no de un gobierno”.

“Hoy no hay nada para festejar. No habrá ganadores. Solo deberá primar, como legisladores, el cuidado de nuestra institucionalidad”, cerró Aparicio, quien adelantó que su voto iba a ser positivo.

Marcelo Casaretto, del Frente de Todos de Entre Ríos, fue el siguiente orador. Fue quien realizó un repaso de dos pagos de la deuda: los del gobierno de Perón y de Néstor Kirchner. Después habló sobre la toma de deuda de Macri y llamó al recinto a acompañar con el voto positivo para que se aprobara el acuerdo que negoció Guzmán.

“Este tema afecta a los que vivimos en el interior del país. Venimos a apoyar este acuerdo”, dijo Walberto Allende, de San Juan, en su turno.

Luego expusieron José Luis Gioja, Claudio Poggi y Laura Rodríguez Machado, quien fue la primera diputada que avisó que iba a votar “a favor del número”, pero “no del acuerdo”. Los argumentos de la diputada del bloque PRO Córdoba fueron “la presión fiscal contra el sector productivo” y los subsidios. Siguieron Hugo Romero, Alejandro Cacace y Margarita Stolbizer.

Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un brazo de Juntos por el Cambio, adelantó que su voto sería negativo porque sus convicciones y el compromiso que había asumido con sus votantes no le permiten “estar a favor de este acuerdo irresponsable realizado por el Frente de Todos”. Graciela Camaño y Carlos Gutiérrez fueron los siguientes.

“Están creando el virreinato del Fondo Monetario Internacional, dándole el cogobierno al FMI, dejando que cada tres meses la Argentina quede a tiro de default y que el Fondo decida qué se hace y qué no se hace a la Argentina”, argumentó la diputada del Frente de Izquierda por la CABA, Myriam Bregman, cuando le tocó hablar. “En esta sesión (los diputados de la oposición) nos quieren decir que ellos no se hacen responsables de todo. No, señores y señoras, no solamente son coautores del dictamen, son corresponsables. Son copartícipes de la estafa a la que están nuevamente sometiendo a la Argentina”, sostuvo Bregman, quien también afirmó que iba a votar de forma negativa, al igual que sus compañeros de bloque y coincidiendo con los legisladores de derecha.

Bregman llamó a “empezar por un desconocimiento soberano de la deuda” y afirmó que desde su bloque seguirán “denunciando este fraude”. “Son todos corresponsables y, más temprano que tarde, los pueblos se lo demandarán”, concluyó.

A su turno, Javier Milei, el diputado de La Libertad Avanza, afirmó que “hay que pagarle al Fondo, pero el ajuste no tiene que caer sobre el sector privado”. “Este ajuste lo tiene que pagar la casta política. Los liberales vamos a votar en contra de esta porquería”, finalizó el legislador.

Por su parte, José Luis Espert, de Avanza Libertad, el otro liberal que también votará en contra, subrayó que “el que paga el ajuste es la gente de trabajo” y que “el programa acordado por el Gobierno otra vez es un programa que revienta a impuestos a la gente del sector privado”.

Ese turno lo cerró el diputado del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, quien comunicó su voto positivo. Y cerró su discurso así: “Comencemos a visualizar este país con una mirada más federal”.

Exposiciones individuales

Silvana Ginocchio fue la legisladora que abrió las exposiciones individuales en Diputados. “Es fundamental aprobar este acuerdo y es un paso que tenemos que dar para ese crecimiento y desarrollo que necesitamos”, dijo la legisladora catamarqueña, que adelantó su apoyo al acuerdo.

Siguieron Romina Del Plá, Paula Omodeo, Luis Di Giacomo, Raúl Zapata, Sergio Casas, Álvaro González, Germana Figueroa, Alejandro Vilca, Martín Tetaz, Rosana Bertone, Maximiliano Ferraro, Enrique Estévez, Miguel Nanni, Mara Brawer, Gustavo Santos, Carlos Ponce, Ricardo Buryaile, Federico Angelini, Juan Manuel Pedrini, Facundo Manes, Danya Tavela, Mario Leito, Silvia Lospennato, Francisco Monti, Eduardo Fernández, Cristian Ritondo, Horacio Sartori, Miguel Bazze, Blanca Osuna y Gerardo Milman.

Continuaron Juan Carlos Alderete, Roberto Sánchez, Albano Pérez, Alejandro Finocchiaro, Itaí Hagman, Ignacio Aguirre, Francisco Sánchez, Nicolás Del Caño, Anahí Costa, Juan Martín, Hernán Lombardi, Javier Godoy, Martín Arjol, Ethel Bachey, Natalia Zabala, Ana Carrizo, Claudio Vidal, Fabio Quetglas, Graciela Ocaña, Verónica Caliva, Jorge Galimberti, Waldo Wolff, Adolfo Leiva, Nicolás Salvador, Aníbal Cisneros, Victoria Tejeda, Liliana Paponet, Carlos Nuñez, Gabriela Lena, Adolfo Bermejo, Héctor Stefani, Ana Gaillard, Mariana Stilman, Jimena López, Jimena Latorre, Emiliano Yacobitti y Carolina Moisés.

Juan Carlos Polini, Hugo Yasky, Alvaro Martínez, Gustavo Carasso, Leandro Santoro, Soledad Carrizzo, Jorge Vara, Daniel Arroyo, Jorge Rizzotti, Pamela Verasay y Victoria Tolosa Paz fueron los últimos que expusieron antes de que hagan el cierre los jefes de cada bloque. Ya en un nuevo día, se aprobó y pasó al Senado.