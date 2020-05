Dirigentes del radicalismo quieren reformular su relación con el PRO

A través de una reunión por plataforma digital, que convocó a más de 1.000 radicales de distintos puntos de la Provincia y del país; el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y los dirigentes del radicalismo bonaerense, Juan Manuel Casella y Federico Storani, coincidieron en la necesidad de reformular el perfil partidario en cuanto a la alianza Juntos por el Cambio. De esta manera, profundizaron en una propuesta más socialdemócrata.

Los disertantes protagonizaron un panel en un seminario virtual organizado por las Fundaciones Sergio Karakachoff y Ricardo Rojas y Gestionar. Los tres coincidieron en una crítica a la conducción partidaria provincial que encabeza el ex vicegobernador, Daniel Salvador a quien le adjudicaron una gestión donde “no se observan propuestas nuevas”.

Posse manifestó: “El radicalismo debe ponerse al frente y conducir la alianza Juntos por el Cambio”, a la vez que Storani y Casella propusieron una alianza nueva para “mostrar al partido como una alternativa política”.

Storani se manifestó muy crítico con el PRO al sostener: “Hemos conformado una coalición electoral, pero que no fue una coalición de gobierno y fue entonces un gobierno del PRO” y fue duro contra el ex Presidente Mauricio Macri: “Nos hablaba de haber convocado al mejor equipo de los últimos cincuenta años y luego tuvimos la situación que tuvimos, pero no por los errores que pudieron haberse cometido, sino por la tendencia política”.

Por su parte, Juan Manuel Casella coincidió con Storani en la convocatoria urgente a un Consejo Económico y Social, proponiendo además que se avance en varias reformas como una tributaria y una educativa. Respecto de esta última, Casella afirmó: “La escuela debe ser igualadora, no debe haber educación para ricos y otra para pobres”.